Literatura

La Feria del Libro de Sevilla premia a "los jóvenes lectores de hoy y escritores del mañana"

Han participado alumnos de 5º y 6º de Primaria de los centros educativos de la capital

Entrega de los premios del II Certamen Escolar Literario de Felise 2025.

Entrega de los premios del II Certamen Escolar Literario de Felise 2025. / AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA

La delegada de Educación del Ayuntamiento de Sevilla, Blanca Gastalver, y el Director de la Felise, Antonio Agredano, han entregado los premios del II Certamen Escolar Literario, con los que la Feria del Libro de Sevilla "fomenta la lectura y la escritura entre escolares sevillanos".

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, promovido por el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Educación, junto con la Felise y el Grupo Anaya, han contado con la participación de alumnos de 5º y 6º de Primaria de los centros educativos de Sevilla, habiéndose entregado 31 menciones y lotes de libros.

Con este certamen, la feria del libro vive "uno de sus momentos más bonitos porque premia al futuro, reconoce a los jóvenes lectores de hoy y escritores del mañana", en la última jornada de esta edición.

La delegada de Educación del Ayuntamiento de Sevilla ha dado la enhorabuena a todos los colegios que han participado, animándolos a que "lo sigan haciendo en los próximos años" y que alienten a la participación de más alumnos, "pero sobre todo a que lean y escriban durante todo el año. A los padres y madres, a las familias, por inculcar en vuestros hijos el placer por la lectura y sobre todo, a todos los alumnos participantes, y muy especialmente a los 31 que habéis sido premiados, porque no hay mayor aventura que leer y escribir. Hoy habéis ganado una distinción, pero el mayor premio lo ganáis cada día cuando leéis y cuando escribís" ha concluido Gastalver.

