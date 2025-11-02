La Feria del Libro de Sevilla premia a "los jóvenes lectores de hoy y escritores del mañana"

La delegada de Educación del Ayuntamiento de Sevilla, Blanca Gastalver, y el Director de la Felise, Antonio Agredano, han entregado los premios del II Certamen Escolar Literario, con los que la Feria del Libro de Sevilla "fomenta la lectura y la escritura entre escolares sevillanos".

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, promovido por el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Educación, junto con la Felise y el Grupo Anaya, han contado con la participación de alumnos de 5º y 6º de Primaria de los centros educativos de Sevilla, habiéndose entregado 31 menciones y lotes de libros.

Con este certamen, la feria del libro vive "uno de sus momentos más bonitos porque premia al futuro, reconoce a los jóvenes lectores de hoy y escritores del mañana", en la última jornada de esta edición.

La delegada de Educación del Ayuntamiento de Sevilla ha dado la enhorabuena a todos los colegios que han participado, animándolos a que "lo sigan haciendo en los próximos años" y que alienten a la participación de más alumnos, "pero sobre todo a que lean y escriban durante todo el año. A los padres y madres, a las familias, por inculcar en vuestros hijos el placer por la lectura y sobre todo, a todos los alumnos participantes, y muy especialmente a los 31 que habéis sido premiados, porque no hay mayor aventura que leer y escribir. Hoy habéis ganado una distinción, pero el mayor premio lo ganáis cada día cuando leéis y cuando escribís" ha concluido Gastalver.