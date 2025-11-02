El mejor mirador de Sevilla: una estatua permite ver uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad a través de su corazón

Con cada rincón fotografiado y explorado hasta la saciedad, encontrar una perspectiva diferente de los principales monumentos y rincones de Sevilla es una ardua tarea difícil de lograr. Sin embargo, existe una estatua en el barrio de Triana que, a través de su corazón, permite contemplar una impresionante panorámica de uno de los enclaves más emblemáticos de todo Sevilla: la Giralda.

Esta obra busca rendir homenaje al torero sevillano Juan Belmonte, conocido como el 'Pasmo de Triana', que llevó su Sevilla natal con orgullo y admiración por todos los lugares que le llevó su trayectoria vital y profesional, hasta ser nombrado hijo predilecto de la ciudad de Sevilla.

Un hueco en el corazón para ver uno de los principales monumentos de Sevilla

Y para honrar esta pasión por su ciudad, el escultor Venancio Blanco realizó en 1972 una estatua en bronce del torero con un hueco que coincide con su corazón y que enmarca a la perfección la Giralda.

En esta estatua, se puede descubrir a Belmonte envuelto en su capote de paseo en actitud de iniciar el 'paseíllo', todo ello formado por piezas yuxtapuestas que, unidas, forman la figura de este reconocido torero. Pero de este enclave no solo destaca la originalidad y hermosura de la obra, sino también el detalle que pasa desapercibido para muchos visitantes, el hueco que se encuentra donde debería ir su corazón.

La mejor perspectiva de la Giralda desde esta estatua de Sevilla

Para descubrir lo que de verdad esconde este detalle, es necesario situarse detrás de la estatua y observar a través de este hueco, lo que permite contemplar a la perfección y bajo una extraordinaria perspectiva la Giralda de Sevilla en un efecto visual que busca honrar el profundo amor y conexión que sentía el torero por su tierra.

Esta curiosa estatua se encuentra en pleno barrio de Triana, en la reconocida Plaza del Altozano, junto al Puente de Isabel II, más conocido como Puente de Triana. Además, se encuentran enmarcada en calles tan emblemáticas como la calle Betis, Pureza, San Jacinto y el castillo de San Jorge, donde el torero jugaba de pequeño a torear y vivía con su familia durante su juventud. Un lugar que vio nacer a una de las personalidades más reconocidas de la provincia y que, ahora, ensalza su pasión por Sevilla y su Giralda.