La calle Mandarinas de Cerro-Amate finaliza sus obras: mejor iluminación, arbolado y 44 nuevos aparcamientos

El distrito Cerro-Amate de Sevilla ha culminado una de sus obras pendientes. El Ayuntamiento ha anunciado este domingo la finalización de la transformación integral de la calle Mandarinas y su entorno, dentro de la barriada de Santa Aurelia. Este proyecto, que ha costado 355.688,16 euros, ha supuesto como novedad la creación de dos islas con 44 plazas de aparcamiento en batería, un itinerario peatonal accesible, un nuevo sistema de iluminación y también se plantará arbolado.

Según el Gobierno local, esta actuación "soluciona desde ahora importantes deficiencias urbanísticas actuales, como la falta de accesibilidad, la ausencia de un drenaje adecuado, el desorden en el aparcamiento y la escasa iluminación". El alcalde, José Luis Sanz, que presentó a los vecinos los detalles de los trabajos, destaca que "conectará las viviendas colindantes con las zonas peatonales y el nuevo viario".

Entre las principales mejoras están esas 44 plazas de aparcamiento (dos de ellas para personas con discapacidad) o la instalación de un sistema de drenaje sostenible que gestionará de forma eficiente las aguas pluviales mediante pavimentos permeables y redes de saneamiento, evitando acumulaciones de agua en la zona.

Del mismo modo, el Gobierno municipal ha mejorado la iluminación con un nuevo sistema de farolas y proyectores en los pasos de peatones, lo que incrementará la seguridad vial y la visibilidad nocturna. Asimismo, se plantarán en las próximas semanas ocho almeces que proporcionarán sombra y continuidad estética reforzando el carácter verde del entorno, sumando más elementos vegetales al espacio ajardinado existente.

Reurbanización de la calle Mandarinas en Santa Aurelia, en Cerro Amate / Ayuntamiento de Sevilla

"Era una barriada abandonada durante años"

El alcalde ha destacado la importancia de este proyecto para revitalizar la barriada de Santa Aurelia "que ha estado abandonada durante años y responde a una demanda histórica de los vecinos, eliminando barreras arquitectónicas y transformando un espacio degradado en una zona urbana moderna, accesible y segura".

"Hemos atendido a la reclamación vecinal que se viene arrastrando desde hace décadas. La ausencia de un drenaje adecuado, el desorden en el aparcamiento, la escasa iluminación y plantando nuevos árboles e incorporando zonas verdes, así como la creación de un viario de acceso desde la Avenida de Andalucía hasta la barriada de Santa Aurelia", ha añadido.

En esta línea, el primer edil ha explicado que "hasta ahora existía una explanada de grava utilizada como aparcamiento improvisado, sin señalización ni ordenación, y con un mínimo acerado perimetral que carece de rebajes para personas con movilidad reducida. Eso ya ha desaparecido".

Además, la Plaza de las Cadeneras presentaba "una conexión en mal estado con la Avenida de Andalucía mediante unas escaleras inseguras y sin barandillas". Además de renovar el paisaje urbano, esta actuación ha incluido la apertura de un nuevo viario en la calle Mandarinas, que mejorará los accesos a la barriada y la conexión con la Avenida de Andalucía, conforme a las directrices marcadas por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).