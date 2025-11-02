La calle Pagés del Corro comienza la segunda fase de obras: nuevos cortes de tráfico en Triana este lunes

Una de las obras más importantes de Sevilla en estos momentos, por inversión y longitud, da este lunes un nuevo paso al entrar en su segunda fase de trabajos. Este 3 de noviembre, Emasesa inicia nuevas actuaciones dentro del proyecto de renovación de redes de abastecimiento, saneamiento y baldeo en la calle Pagés del Corro (Triana), que incluye también las calles Victoria y Luca de Tena. El avance de las vallas y las excavaciones supone también más restricciones de tráfico y más indicaciones a seguir por vecinos y comerciantes.

En concreto, estos trabajos suponen una inversión de más de 7,7 millones de euros. Durarán aproximadamente ocho meses y abarcarán el tramo comprendido entre la calle Farmacéutico Murillo Herrera y la calle Victoria. Durante este periodo, se modificará el sentido del tráfico y se restringirá el acceso, que quedará reservado exclusivamente para residentes. No afectará a la intersección con calle Victoria, que permanecerá abierta al tráfico.

Además, coincidirá en el tiempo con la primera fase, que continúa ejecutándose en los plazos previstos, según informó el Ayuntamiento. Iniciada a finales de este verano, su finalización está prevista para finales de abril de 2026. La tercera fase tendrá lugar desde la calle Victoria hasta la calle Evangelista y tendrá un plazo de ejecución estimado de tres meses. Y la cuarta y última fase se extenderá desde la calle Evangelista hasta la calle San Jacinto con una duración aproximada de seis meses.

Esta actuación está destinada a mejorar el servicio hidráulico y la eficiencia del sistema urbano, permitirá aumentar la capacidad de recogida de aguas pluviales, optimizar la red de saneamiento y reforzar la presión y caudal de abastecimiento, además de incorporar una moderna red de baldeo.

Los cortes de tráfico y nuevo arbolado

Para la ejecución de estas obras, que se han espaciado en cuatro fases, se requerirá el corte total del tráfico rodado en los tramos de las calles afectadas, por lo que se desviará y regulará la fluidez del tránsito de vehículos y se instalará el vallado y la señalización correspondiente, así como accesos provisionales en caso de ser necesario. Así mismo el tráfico peatonal se verá afectado parcialmente para lo cual se vallará la zona y se instalarán pasarelas de acceso a las entradas de las viviendas y comercios.

Estas obras supondrán también la renovación de la pavimentación y la construcción de acerados más anchos, para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de accesibilidad urbana.

Los trabajos que Emasesa está realizando en estas calles de Triana también redistribuirán aparcamientos y alcorques, y se potenciará el arbolado urbano. Los anchos de calzada permitirán el doble sentido de circulación, y en determinadas zonas para sentido único. Los aparcamientos serán en línea y el resto hasta fachada se dejará a los acerados, que ganarán espacio para el peatón.

Accesos y cambios en la circulación

Durante este periodo, varias calles quedarán en “fondo de saco”, manteniendo acceso provisional exclusivamente para residentes y garajes, en las siguientes vías:

Calle Farmacéutico Murillo Herrera , entre Luz Arriero y Pagés del Corro.

, entre Luz Arriero y Pagés del Corro. Calle Ardilla , entre Plaza de los Mártires y Pagés del Corro.

, entre Plaza de los Mártires y Pagés del Corro. Calle Rosario Vega , entre Fortaleza y Pagés del Corro.

, entre Fortaleza y Pagés del Corro. Calle Paraíso , entre Virgen de las Huertas y Pagés del Corro.

, entre Virgen de las Huertas y Pagés del Corro. Calle Génova , entre Gonzalo Segovia y Pagés del Corro.

, entre Gonzalo Segovia y Pagés del Corro. Calle Salado, entre Virgen de las Huertas y Pagés del Corro.

Asimismo, se mantiene el cambio de sentido implantado en las siguientes vías:

Calle Troya , tramo Rodrigo de Triana – Fortaleza.

, tramo Rodrigo de Triana – Fortaleza. Calle Fortaleza , tramo Troya – Gonzalo Segovia.

, tramo Troya – Gonzalo Segovia. Calle Virgen de las Huertas, tramo República Argentina – Paraíso.

Acceso a garajes y estacionamientos

Durante esta fase se garantizará el acceso a garajes y parkings privados a través de itinerarios específicos. Entre los principales:

Calle Salado : acceso a talleres y garajes desde calle Virgen de las Huertas .

: acceso a talleres y garajes desde calle . Calle Paraíso : acceso al área de descarga del supermercado Mercadona y a los parkings subterráneos desde Virgen de las Huertas .

: acceso al área de descarga del y a los desde . Calle Ardilla : acceso a varios parkings subterráneos desde calle Ardilla.

: acceso a varios desde calle Ardilla. Calle Génova y Gustavo Bacarisas : acceso a los garajes desde calle Génova .

y : acceso a los garajes desde calle . Calle Pagés del Corro: algunos accesos permanecerán anulados durante la ejecución de la Fase 1 y Fase 2, conforme al avance de la obra.

Calle Pagés del Corro, en el barrio de Triana, en obras durante agosto de 2025 / Jorge Jiménez

Itinerarios alternativos y transporte público

Con el objetivo de facilitar la actividad comercial, se habilitan cuatro nuevas zonas de carga y descarga en ambas bandas del tramo de Pagés del Corro comprendido entre calle Victoria y calle Evangelista.

El tráfico con dirección a Plaza de Cuba deberá circular por el itinerario alternativo establecido a través de calle Evangelista – calle Esperanza de Triana – Avenida República Argentina. En cuanto a los servicios públicos, Tussam y Lipasam mantendrán las medidas y desvíos ya establecidos durante la Fase I de las obras.