Sevilla ya tiene fecha para el encendido de las luces de Navidad: días y horas en los que llegará la ilusión a las calles

En menos de un mes toda la ciudad de Sevilla estará iluminada con las luces de Navidad. Los trabajos de instalación comenzaron el 1 de octubre y se extenderán hasta el 21 de noviembre para iluminar un total de 304 calles, glorietas y avenidas de los once distritos de la capital de cara al gran día del encendido, que el año pasado corrió a cargo del alcalde acompañado de cinco niños de familias valencianas en homenaje a los fallecidos en la DANA, de la que se acaba de cumplir un año.

La avenida de la Constitución, escenario del encendido, será una de esas más de 300 vías de Sevilla que tendrán adornos iluminados a partir del 28 de noviembre, el último viernes del mes, fecha elegida para dar inicio a la Navidad. No será la capital la primera de la provincia en hacerlo, porque en unos días ya lo hará Estepa.

Por un importe de 1.998.779,80 euros, la empresa Elecfes Iluminación está trabajando en el montaje a lo largo de todos los distritos. En el Casco Antiguo se incorporan seis nuevas calles y serán 97. El distrito Este-Alcosa-Torreblanca contará con 39 calles iluminadas, Cerro-Amate con 33, Bellavista-Palmera llegará a las 26, San Pablo-Santa Justa con 21, La Macarena tendrá 19 calles iluminadas, el distrito Norte en 18, el Sur y Triana contarán con 15 calles con adornos y finalmente Los Remedios tendrá 11 y Nervión unas 10.

Luces y árbol de la Navidad 2024 en Sevilla. Este año las luces de Navidad se encenderán el 28 de noviembre / Rafa Aranda

Días y horas de las luces de Navidad en Sevilla

Desde el viernes 28 de noviembre, día en el que se produzca en encendido, las luces permanecerán encendidas hasta el 6 de enero. Al día siguiente, el 7 de enero, comenzará el desmontaje de las luces hasta el 15 de febrero, según el contrato del servicio de montaje.

El horario general será de 18.30 a 00.00 horas, excepto en Nochebuena, Nochevieja y la víspera de Reyes, cuando se prolongará hasta la una de la madrugada.

Esta iluminación no solo afectará a calles, ya que también habrá adornos, imágenes y árboles de Navidad en plazas como la Plaza del Salvador, la Plaza Nueva, la Plaza de Cuba o la Plaza de San Francisco o en los puentes de Triana y San Telmo.

El mapping Navigalia también repite

El Muelle de la Sal volverá a ser escenario de un mapping navideño tras el éxito que tuvo Navigalia estos dos últimos años. Será la tercera edición de este espectáculo de luces y sonido que repetirá en el río Guadalquivir, junto al Puente de Triana. Además, este año lo ofrecerá más días y con mayor tiempo de duración por pase, aunque a cambio serán menos sesiones.

Espectáculo de Navigalia 2024 en Sevilla titulado Al Rescate de la Navidad / Jorge Jiménez

Las sesiones arrancarán el 18 de diciembre y acabarán el 4 de enero, con una duración estimada de cada proyección de 18 minutos como mínimo y en cinco pases. La gran diferencia con el espectáculo del año pasado es que tenía seis pases y duraba 12 minutos, y además empezó el 20 de diciembre, por lo que se añaden dos días más.

En total, serán 70 sesiones a lo largo de 14 días. Concretamente, los días 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 de diciembre y los días 2, 3 y 4 de enero. Y las sesiones diarias se ofrecerán a las 18.45h, 19.40h, 20.35h, 21.30h y 22.25h.

Este será uno de los grandes atractivos de la programación navideña de espectáculos que tendrán lugar en diciembre en Sevilla y que poco a poco irá anunciando el Ayuntamiento de Sevilla, además de desvelar quiénes animarán el acto de encendido de luces, que en 2024 contó con la actuación musical de Andy y Lucas y del DJ Jorge Plané.