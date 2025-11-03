La Aemet defiende que informó 10 veces al Ayuntamiento de Sevilla el día de la tormenta: "No llovió para un aviso rojo"

La Aemet envió hasta 10 partes meteorológicos al Ayuntamiento de Sevilla durante el día del caos por la tormenta, según ha precisado este lunes en rueda de prensa el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano. En concreto, se remitió "toda la información generada por los avisos" al Cecop municipal, que la recibió "al mismo tiempo que el 112", tal como ha apuntado Juan de Dios del Pino, delegado de esta agencia en Andalucía.

Estas declaraciones llegan después de que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, argumentara que "seguramente podría haber funcionado mejor todo de haber sabido la cantidad de agua que había". "Aemet no decretó alerta roja, lo cual sorprende viendo lo que venía de Huelva, donde sí había alerta roja. Nos haría falta una Aemet que no esté pendiente solo del Domingo de Ramos o Martes Santo y esté todo el año operativa", afirmó Sanz un día después de estas lluvias, registradas el pasado miércoles.

Sin embargo, el propio delegado de la Aemet en Andalucía ha defendido este lunes que siguieron "de manera especial a Sevilla" durante la tormenta. "Y en ningún momento nuestras estimaciones daban la posibilidad de que fuese aviso rojo", ha defendido Juan de Dios del Pino. "¿Qué fue lo que hicimos? Sabiendo que no era rojo, pero que se iba a acercar a rojo, pusimos un comentario en el aviso naranja y elevamos esos umbrales", ha detallado. "Pero sin llegar a rojo, porque sabíamos que no se llegaría, como así ha sido".

"Nuestro dato en el aeropuerto de Sevilla, que fue el de más adversidad, es de 99,5 litros por metro cuadrado en ese tiempo", ha explicado Del Pino. Desde el Consistorio hispalense, por contra, se difundió que cayeron un total de 115 litros en 15 horas, según el registro de Emasesa. "No conozco los pluviómetros de Emasesa, pero aunque hubiésemos tenido ese dato tampoco habríamos lanzado el aviso rojo. Para eso deben caer más de 120 litros por metro cuadrado", ha aseverado al respecto este responsable de Aemet.

Aviso especial para viento, no para lluvia

Por lo general, la Aemet lanza un aviso amarillo por viento cuando las rachas superan los 70 km/h. En el caso de Sevilla, el Cecop de Sevilla pidió en su día a la agencia de meteorología que avise "cuando haya previsión de 60 km/h para cerrar los parques", según ha apuntado Del Pino. "Lo mismo se podría hacer para las lluvias. Pero para eso deben calcular a partir de qué cantidad de precipitaciones la ciudad se inunda".

Esos acuerdos entre Ayuntamiento y Aemet para emitir avisos más específicos "se sellan con facilidad", según el delegado de la agencia. "Sin entrar a valorar, nuestro cometido no es saber cómo están las calles o los ríos", ha recalcado Juan de Dios del Pino ante los medios de comunicación. "Estis profesionales prestan un servicio público de calidad, así que el alcalde de Sevilla debería abandonar su política de confrontación contra ellos", ha concluido por su parte el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano.