Detenido en Los Palacios por vender drogas sintéticas en la dark-web por un valor de 82.000 euros

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) acusado de un delito contra la salud pública, tras identificarlo como presunto distribuidor de drogas sintéticas. La investigación, enmarcada en la operación KETAMINA, permitió descubrir un entramado de compra, preparación y venta de sustancias estupefacientes a través de la dark web y servicios de mensajería cifrada, en el que el detenido empleaba sofisticados métodos para ocultar los envíos.

La investigación se inicia a primeros del mes de octubre tras tener conocimiento los investigadores posibles envíos de sustancias ilícitas, utilizando para su transporte a empresas de paquetería.

A raíz de estos hechos la Guardia Civil da inicio a una compleja investigación denominada operación KETAMINA, constatando que el principal sospechoso de estos hechos adquiría grandes cantidades de sustancias utilizando para ello páginas y plataformas de la dark-web. Una vez estaba en posesión de la droga preparaba en su propio domicilio las dosis individuales tratando de ocultarlas mediante filtros de café para dificultar su detección, y posterior distribución y venta utilizando nuevamente la dark-web y aplicaciones de mensajería telefónica.

Utensilios decomisados. / Guardia Civil

Intervención en el domicilio del sospechoso

Como consecuencia de las primeras pesquisas y de los datos obtenidos, la Guardia Civil procedió al registro del domicilio del presunto autor siendo intervenidos en su interior 1.820 gramos de sustancias sintéticas tales como anfetaminas, MDMA y ketamina, valoradas en su conjunto en 86.000 euros.

Igualmente, la Guardia Civil incautó durante el registro cuatro básculas de precisión, útiles y material específico empleados para el empaquetamiento, preparación, conservación y envío de las sustancias, así como diverso material informático.

Investigación en curso

La operación llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Los Palacios se salda con la detención de un varón como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, siendo puesto junto con las diligencias a disposición de la Autoridad judicial competente.

El material informático intervenido está siendo analizado por la Guardia Civil, manteniéndose la investigación abierta y sin descartarse nuevas actuaciones policiales.