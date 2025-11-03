Detenido en Los Palacios por vender drogas sintéticas en la dark-web por un valor de 82.000 euros
La Guardia Civil incauta 1.820 gramos de drogas sintéticas en el municipio sevillano durante una investigación sobre tráfico online
La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) acusado de un delito contra la salud pública, tras identificarlo como presunto distribuidor de drogas sintéticas. La investigación, enmarcada en la operación KETAMINA, permitió descubrir un entramado de compra, preparación y venta de sustancias estupefacientes a través de la dark web y servicios de mensajería cifrada, en el que el detenido empleaba sofisticados métodos para ocultar los envíos.
La investigación se inicia a primeros del mes de octubre tras tener conocimiento los investigadores posibles envíos de sustancias ilícitas, utilizando para su transporte a empresas de paquetería.
A raíz de estos hechos la Guardia Civil da inicio a una compleja investigación denominada operación KETAMINA, constatando que el principal sospechoso de estos hechos adquiría grandes cantidades de sustancias utilizando para ello páginas y plataformas de la dark-web. Una vez estaba en posesión de la droga preparaba en su propio domicilio las dosis individuales tratando de ocultarlas mediante filtros de café para dificultar su detección, y posterior distribución y venta utilizando nuevamente la dark-web y aplicaciones de mensajería telefónica.
Intervención en el domicilio del sospechoso
Como consecuencia de las primeras pesquisas y de los datos obtenidos, la Guardia Civil procedió al registro del domicilio del presunto autor siendo intervenidos en su interior 1.820 gramos de sustancias sintéticas tales como anfetaminas, MDMA y ketamina, valoradas en su conjunto en 86.000 euros.
Igualmente, la Guardia Civil incautó durante el registro cuatro básculas de precisión, útiles y material específico empleados para el empaquetamiento, preparación, conservación y envío de las sustancias, así como diverso material informático.
Investigación en curso
La operación llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Los Palacios se salda con la detención de un varón como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, siendo puesto junto con las diligencias a disposición de la Autoridad judicial competente.
El material informático intervenido está siendo analizado por la Guardia Civil, manteniéndose la investigación abierta y sin descartarse nuevas actuaciones policiales.
- Los tanques de la Alameda y Kansas City: así funciona el arma contra tormentas que llegará a Sevilla Este y Triana
- ¿Cuándo volverá a llover en Sevilla? Estos son los próximos días con más probabilidad según Aemet
- Tanques de tormentas en Triana y Sevilla Este y un colector en el Cerro: el plan para proteger la ciudad de inundaciones
- Artillería recupera su calle central: será peatonal desde este viernes y conectará San Bernardo con Eduardo Dato
- Sevilla ya tiene fecha para el encendido de las luces de Navidad: días y horas en los que llegará la ilusión a las calles
- Impulso a la mejora y construcción de 600 viviendas en el Polígono Sur: la Junta instalará su oficina a final de año
- El Ayuntamiento pone a la venta una vivienda de 37 metros en el Prado por 98.000 euros y locales desde 52.000
- Hito en la logística a nivel mundial: fabrican en Sevilla el primer tractor que funciona con hidrógeno