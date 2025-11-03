La Aemet advierte de que las grandes tormentas se verán "con más frecuencia" en Sevilla: "Podrían ser incluso más intensas"

Calles anegadas imposibles de transitar, garajes casi hasta arriba de agua, peatones subidos a pivotes de cemento. La tormenta del pasado miércoles dejó estas imágenes por buena parte de Sevilla después de que cayeran un total de 99,5 litros por metro cuadrado, según datos de la Aemet recogidos en el aeropuerto de San Pablo. Y por desgracia, parece que habrá que acostumbrarse a ello: "Este tipo de situaciones van a ser más frecuentes", según ha advertido este lunes Juan de Dios del Pino, delegado territorial de esta agencia.

"Tenemos una atmósfera que no es la que teníamos", ha resumido Del Pino en rueda de prensa. "Es una atmósfera que tiene más capacidad, más energía y está más caliente. ¿Esto significa que nos vamos a encontrar con más frecuencia episodios como el que vivimos en Sevilla la pasada semana? Pues sí, claro", ha afirmado ante los medios de comunicación el responsable de la Aemet en Andalucía, Ceuta y Melilla.

Según ha aclarado este experto, "una cosa que ha ocurrido en un lugar puede volver a ocurrir, y esto podría suceder de nuevo". Y no solo hay que tener en cuenta que se repitan fenómenos similares: también podrían incidir con aún más virulencia. "Como digo, esta atmósfera es diferente y se va a calentar aún más, así que cabe la posibilidad incluso de encontrar episodios más intensos que este último", ha detallado Del Pino.

Borrascas subtropicales en pleno Sevilla

Esta atmósfera cambiante tiene sus consecuencias a nivel de suelo, claro. Según el propio Juan de Dios del Pino, a Sevilla "están llegando borrascas con otras características" diferentes a lo registrado por lo general en esta zona. "De hecho, la del pasado 29 de octubre tenía, digamos, un componente subtropical importante, con mucho más vapor de agua del habitual", ha subrayado este responsable de la Aemet.

"Luego el termómetro está bajando muy lentamente", ha indicado el propio Del Pino. "Llevamos con temperaturas por encima de la media prácticamente todo septiembre, todo octubre y noviembre estamos por encima de la media. Y eso no es normal".