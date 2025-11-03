Óscar Fernández León, el decano rockero del Colegio de Abogados de Sevilla: "El abogado debe ser todoterreno"

Óscar Fernández León (Sevilla, 1963) es, desde hace tres años, el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla. Detrás del abogado hay un escritor empedernido, un lector, un amante del cine y un rockero. Concretamente, es el guitarrista del grupo Los Imputados, al que desde que asumió el cargo tiene "un poco abandonado", por obvios motivos de tiempo. Tiene 17 ensayos publicados relacionados con el Derecho y, cuando puede rascar algún minuto al reloj fuera del trabajo, se lo dedica a la familia y los amigos.

En su despacho en el decanato, Fernández León tiene una lámina del Señor Lobo, de la película Pulp Fiction de Tarantino. "Me gusta porque resuelve problemas, como hacemos aquí en el Colegio de Abogados y en el decanato", explica.

Abogado de primera generación, Fernández León acumula a sus espaldas más de 38 años de ejercicio (desde 1987). Pensó en ser juez, "pero tuve un debate interior y al final me decidí por la abogacía", reconoce. A ese punto le llevó Ignación Galán, "que se ofreció a servirme como padrino. Yo iba a verlo a su despacho, me daba expedientes, iba aprendiendo. En fin, lo que era en la época ser un pasante, un pasante un poco porque tenía mi propio despacho abierto en mi casa".

No se descanta por ninguna rama del derecho. "Yo soy de la teoría de que el abogado tiene que ser todoterreno y tocar todas las materias", refiere. Al principio, "me apasionaba el penal, como me apasionaba el laboral, como lo contencioso", explica.

Hubo un caso que le marcó al inicio de los 38 años que hoy lleva de ejercicio. Falleció un tío abuelo suyo en un accidente de tráfico en Azuaga (Badajoz) con el que tenía una relación "muy entrañable". "La familia confió en mí para que yo llevara el tema y, a pesar de que yo consideraba que teníamos razón, que las pruebas eran claras, perdimos el caso en primera instancia".

Aquello le hizo mucho daño a nivel "anímico, personal, familiar, etcétera", pero no cejó en el empeño. "Presenté el recurso y a los 6-7 meses estábamos nuevamente en la Audiencia Provincial. Revocaron la sentencia y lo gané. Y no solamente lo gané, sino que además de ganarlo condenaron a la aseguradora a costas. Para mí ese fue un caso que marcó mucho mis orígenes".

Su desembarco como decano del ICAS

Fernández León ganó las elecciones al decanato del Colegio de Abogados de Sevilla en noviembre de 2022. Lo hizo tras ser apoyado por el 70% de los votantes. Antes de eso, el que lo convenció fue su predecesor, Óscar Cisneros, que había decidido no presentarse. "Me lo planteó, le pedí un tiempo de reflexión de unas 24 horas, lo pensé y le dije que sí", apunta. Lo hizo, según explica, porque "desde hace bastantes años, aparte de lo que es el ejercicio profesional, me he dedicado mucho al estudio de la abogacía como profesión, como habilidades, como forma de trabajar, de gestión, organización, etcétera".

Cree que para él, esto era "una oportunidad enorme para aportar, digamos, esos conocimientos a la profesión vía decanato y también seguir acumulando experiencia desde un atalaya como esta. Es decir, mi vocación fue lo que me llevó a aceptar el cargo y aquí estamos".

El histórico I Congreso de la Abogacía de Sevilla

Los próximos días 13 y 14 de noviembre se celebrará el I Congreso de la Abogacía de Sevilla en la Real Fábrica de Artillería, el primero de la historia del ICAS en sus 300 años de historia. "Lo hemos organizado con todo el cariño, lo hemos preparado, hemos empezado de forma humilde, poquito a poco, pero queremos que se consolide ya como un clásico dentro de los Congresos Nacionales, y creo que lo vamos a conseguir", resalta Fernández León.

El Congreso estará abierto a abogados de toda España. Entre los participantes destacan Manuel Marchena y Pilar Llop. Se tratarán distintos retos de la abogacía, por ejemplo los relacionados con la Inteligencia Artificial.

"El Colegio de Abogados está volcado con la Inteligencia Artificial", reconoce Fernández León. "Estamos dando muchísimas formaciones, estamos en colaboración con el Consejo Real de la Abogacía Española dando unos cursos gratuitos muy intensos y extensos en el tiempo para los compañeros, hasta el punto de que el Colegio de Abogados de Sevilla ha sido el que más compañeros han inscrito en estos cursos nacionales.

La pasarela al RETA

El día a día en el Colegio de Abogados no es coser y cantar. Fernández León resalta las dificultades, a pesar de que "tenemos un gran equipo", encontradas en el camino. "Estamos atravesando momentos complicados de la profesión", dice. "Es un colectivo de 8.000 profesionales. Evidentemente son muchos compañeros, todos tienen sus inquietudes, sus preocupaciones, sus problemas".

El momento más complicado que ha atravesado en su mandato fue la problemática del RETA. "Cuando surgió allá por marzo del 23, es un tema que tuvimos que conocer a fondo, porque llevábamos 100 días. En el Colegio hay 11.000 mutualistas y hay gente que quiere seguir en la mutualidad, otros que no y, claro, la labor de la institución es apoyar a aquellos que lo necesitan, pero también respetar los derechos de aquellos que están en la mutualidad".

A día de hoy, el ICAS "está apoyando a todos los compañeros que están solicitando la pasarela al RETA en su integridad y en las mejores condiciones posibles. Prueba de ello es que desde hace ya bastantes meses venimos tomando medidas visibles de apoyo a estos compañeros. Desde aquí les rindo homenaje, tuvieron esa agudeza en esos momentos de desconocimiento para sacar a relucir una problemática que estaba ahí y que ha llegado donde ha llegado gracias a ellos y a su impulso".

El turno de oficio

Los abogados del turno de oficio y sus reclamaciones son otro de los quebraderos de cabeza del ICAS. "El gran problema del turno de oficio es que el reconocimiento que se le da por las administraciones públicas no es suficiente y tendría que ser muchísimo mayor del que se le da actualmente", explica Fernández León.

"Las compensaciones económicas que se le dan a los abogados por llevar el turno de oficio no tienen nada de punto de comparación de lo que son los valores de los precios de mercado", señala. Esto provoca que quienes están en el turno de oficio lo estén "por vocación", "pero lógicamente también merecen una compensación adecuada a ese trabajo".

Fernández León explica que "en los últimos cuatro o cinco años ha habido muchas novedades importantes: se han publicado nuevas órdenes de guardia, que han mejorado mucho la situación, nuevas órdenes de turno de oficio, que también han tenido una serie de mejoras, y ahora estamos luchando con el tema de los MASC (Medios Alternativos de Solución de Conflictos), que realmente no estamos muy satisfechos con las medidas que se están adoptando por la Junta".

En este sentido, finaliza: "Estamos pendientes de la orden que se tiene que publicar, pero lo que sí te diría es que el turno de oficio es una lucha permanente y continua por parte de la abogacía, porque tiene que llegar a un momento en el que se cubran absolutamente todas las intervenciones que hagan estos profesionales en nombre de estos ciudadanos que necesitan esa ayuda. Esto tendrá que ajustarse al mercado realmente".