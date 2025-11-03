Los padres de un colegio de Sevilla limpian su centro ante la falta de refuerzos municipales: "Necesitamos personal"

El temporal que se cebó con Sevilla el pasado miércoles sigue causando estragos en los colegios de la ciudad. El centro público Híspalis, ubicado en Sevilla Este, es uno de los afectados por la suciedad que generó la tromba de agua en el patio del colegio. Desde entonces, y a pesar de sus intentos, no han conseguido que una dotación de Lipasam se acercara hasta el interior del recinto para poder limpiar la alfombra de hojas que se formó en el exterior del edificio. "Teníamos que celebrar la fiesta de Halloween para 375 alumnos el pasado viernes y nos dijeron que estaban saturados y que no podían venir", denuncia la vicepresidenta del AMPA. Como consecuencia, un grupo de padres se personaron en las instalaciones para, de forma voluntaria, limpiar con bolsas los escombros y el suelo cubierto de hojas.

Padres de los alumnos del CEIP Hispalis limpiando el patio este jueves para que los estudiantes pudieran celebrar la fiesta de Halloween. / Cedida

La dotación de personal para limpiar los centros depende del equipo de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sevilla. Ante lo sucedido, fuentes del Consistorio aseguran que desde la semana pasada se han incorporado tres peones nuevos solo para Sevilla Este, uno de los barrios más afectados por las inundaciones. "Este próximo lunes incorporamos 14 peones más y estamos gestionando la cobertura de 30 vacantes más en el servicio", informan a este periódico fuentes municipales.

Padres voluntarios para limpiar el colegio

El pasado jueves por la mañana, después de que en Sevilla cayeran 115 litros por metro cuadrado según los datos de Emasesa, algunos colegios amanecieron con desperfectos y daños estructurales en sus instalaciones. "Nos consta que desde la delegación de Educación se están preocupando por solventar rápido los daños", señalan fuentes de la dirección de centros sevillanos a este periódico.

Los padres de los alumnos del CEIP Hispalis limpiando el patio tras el paso del temporal. / Cedida

Sin embargo, la limpieza no ha llegado a todos los centros, como es el caso del CEIP Híspalis. "En un primer momento, el colegio llamó a Lipasam, pero nos dijeron que no tenían autorización para entrar a edificios públicos. Nosotros necesitamos más personal".

Desde hace un mes el colegio solo cuenta con una limpiadora por las tardes en un centro de casi 400 alumnos

Ante este escenario y con la fiesta de Halloween a la vuelta de la esquina, el AMPA decidió recurrir a los padres de los menores para pedir voluntarios. En su cuenta de Instagram publicaron fotografías de estado del patio con un mensaje a modo de llamamiento: "Necesitamos manos para limpiar el patio del cole".

Varios padres y madres se presentaron en el centro con bolsas y escobas para recoger la capa de hojas que habían provocado las fuertes lluvias. "No es nuestra responsabilidad pero no nos quedó otra", sostienen desde el AMPA.

Montañas de escombros tras el paso del temporal en el patio del CEIP Hispalis. / Cedida

Las familias lamentan que ni siquiera una dotación de Lipasam haya podido acercarse a recoger los escombros que mantenían inoperativo el patio. "Hemos visto que en un centro concertado de Valdezorras Lipasam sí que ha actuado", se quejan las madres. Se refieren al colegio SAFA Patronato Vereda - Sevilla, en el barrio de Valdezorras y próximo al arroyo Miraflores, que se desbordó. Este colegio se vio obligado a suspender las clases tanto este jueves como este viernes al inundar "una parte importante" de sus instalaciones como el pabellón deportivo, aulas y patios.

Una limpiadora por las tardes para 375 alumnos

Coincidiendo con el inicio de curso, Lipasam llegó hasta el CEIP Híspalis para atender una demanda del centro: limpiar el patio. "Nos dijeron que no podían llevarse los escombros y llevamos desde septiembre con 12 bolsas llenas de suciedad en la parte trasera del patio, detrás del comedor. Nadie se ha dignado a venirlas a buscar", reprochan desde el AMPA.

Alfombra de hojas en el patio del CEIP Hispalis tras el paso del temporal. / Cedida

A esta denuncia se suma la falta de personal de limpieza. Desde principios de octubre, el colegio solo cuenta con una limpiadora por las tardes para los casi 400 alumnos que pisan de lunes a viernes las instalaciones del colegio. "Teníamos dos pero se jubiló una hace un mes y no nos han puesto ningún refuerzo. Lo normal sería que tuviéramos tres, pero solo tenemos una a media jornada", critican. Como consecuencia, el colegio no cuenta con personal de limpieza durante el horario lectivo. "No tenemos personal si un alumno vomita o si se le escapa la orina en los pantalones, por ejemplo".