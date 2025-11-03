Sevilla brilla en Europa al recibir el premio 'Mejor Ciudad del Año'

El prestigioso diario británico The Telegraph ha concedido este reconocimiento a la capital andaluza por su excelencia urbana, su patrimonio histórico, su compromiso con la sostenibilidad y su alta calidad de vida, situándola entre las grandes capitales europeas más admiradas y con mayor proyección internacional.

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, celebra con orgullo que nuestra ciudad ha sido distinguida por el prestigioso diario británico The Telegraph con el Premio a la Mejor Ciudad Europea del Año, un reconocimiento que pone en valor la excelencia urbana, el patrimonio, la sostenibilidad y la calidad de vida de Sevilla.

Este galardón, otorgado por uno de los medios más influyentes y respetados del Reino Unido y de toda Europa, consolida a Sevilla como un referente internacional y la sitúa a la vanguardia de las grandes capitales europeas por su capacidad de emocionar, inspirar y conectar con quienes la visitan.

La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha recogido personalmente este importante reconocimiento en las oficinas centrales de The Telegraph en Londres, donde mantuvo un encuentro con responsables de las secciones de viajes y cultura del diario. Durante el acto, Moreno destacó “el enorme prestigio que supone recibir este premio de una cabecera tan reconocida a nivel mundial, que reconoce a Sevilla como mejor ciudad de Europa”.

Asimismo, la delegada de Turismo y Cultura señaló que “este galardón nos llena de orgullo y nos impulsa a seguir trabajando para que Sevilla mantenga su posición como una de las grandes capitales europeas. Somos una ciudad que no solo se admira, sino que se vive y se siente, un destino con alma donde la historia y la modernidad conviven con naturalidad”.

La prensa británica lo tiene claro: la mejor ciudad de toda Europa es Sevilla. Así lo ha sentenciado el prestigioso diario británico 'The Telegraph', que ha señalado a la capital de Andalucía como el territorio más "encantador y único" de todos, que cuenta con un "microcosmos mágico que reúne todo lo que se puede desear".

Y para mostrar los motivos que le ha llevado a tomar esta decisión, la periodista Fiona Flores-Watson, que reside en Sevilla desde hace 22 años, ha querido desgranar los encantos que encierra la provincia en su interior y que cada año enamora a millones de visitantes que recorren sus principales calles y monumentos.

"Sevilla es un destino vacacional que conviene explorar en la fragante primavera o pasear durante el cálido otoño, pero evitar durante los sofocantes meses de verano", ha señalado la profesional, que ha destacado la cercanía de su aeropuerto, la abundancia de hoteles, su accesibilidad, y su belleza, historia y gastronomía como sus principales referentes. "¿Qué más se puede pedir?", se ha preguntado.

Además, la sevillana de adopción ha recomendado visitar sus "pequeños callejos medievales", de los que ha asegurado que son portales "inesperados" que conducen a patios llenos de frescor y vegetación. "Y tiene estructuras contemporáneas impresionantes como Las Setas, la estructura de madera más grande del mundo, que se eleva 30 metros", ha añadido.

Sevilla, la mejor ciudad de Europa, según la prensa británica

Y entre los aspectos que hacen de Sevilla la mejor ciudad de Europa, la periodista ha ensalzado su exquisita y variada gastronomía, con un "sinfín" de bares en los que tomar una cerveza "bien fría y sin prisas". "Sevilla es conocida como la capital de las tapas, que son las reinas. Pero no está de más que Andalucía cultive frutas y verduras excelentes: cuando los visitantes británicos prueban una ensalada de tomate, lloran", ha recalcado.

Plaza de España / Jorge Jiménez

"Como en muchas ciudades turísticas, existe preocupación por el auge de los alquileres vacacionales y su impacto en los residentes. Y sí, están justificados, pero se han aprobado leyes para abordar el problema. Aun así, puedes esperar que la mayoría de los sevillanos estarán encantados de conocerte, ayudarte y cautivarte con su calidez", ha afirmado la periodista. Además, ha indicado que los sevillanos se encuentra "infinitamente orgullosos" de la belleza de su ciudad, por lo que "les encanta que tú también la aprecies".