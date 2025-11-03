Sevilla Quiere Metro inicia una alegación ciudadana del tramo sur de la línea 3 con un formulario donde poder participar

La asociación Sevilla Quiere Metro será una de las entidades que envíe una alegación al proyecto del tramo sur de la línea 3, que según su estudio informativo recorrerá 9 kilómetros desde el Prado de San Sebastián hasta el Hospital Virgen de Valme y hará parada en 12 estaciones. Pero no lo hará sola, ha puesto en marcha una iniciativa para que todo el mundo pueda colaborar y participe de cara a formar parte del proceso de alegaciones abierto desde el 21 de octubre hasta el 2 de diciembre.

De momento, como ha venido informando El Correo de Andalucía, ya se conoce el trazado de este tramo sur, que será soterrado por la avenida de la Palmera hasta Bermejales, para posteriormente cruzar en superficie la SE-30 y llegar hasta el hospital de Valme por el bulevar de Bellavista. Y en el estudio informativo también se ha dado a conocer que llegará a Palmas Altas en 2036 y a Valme en 2040.

No obstante, la alternativa escogida de entre una treintena de opciones ha sido criticada por los vecinos de Bellavista, que prefieren que pase por su avenida bajo suelo. Esta y otras cuestiones podrán incluirse en el formulario de propuestas y sugerencias habilitado por esta asociación, bastante activa en lo que respecta a la movilidad de Sevilla y la red de metro de la capital.

A través del siguiente enlace (https://forms.gle/FNLV3WaCHptEcKmMA), la asociación explica a este periódico que la ciudadanía podrá enviarles sus ideas de forma sencilla y en apenas cinco minutos. Una vez las reciba, los miembros de Sevilla Quiere Metro las analizarán y las desarrollarán "con el rigor técnico necesario" para, a partir de ellas, "elaborar un documento de alegaciones constructivas que enriquezca la propuesta provisional de la Junta de Andalucía".

Según explican estos expertos, la propuesta actual, la publicada en el estudio informativo, tiene carácter provisional porque aún debe pasar el periodo de alegaciones previsto por la Ley 9/2006, de 26 de diciembre, de Servicios Ferroviarios de Andalucía. En su artículo 9, la ley indica que, una vez concluya el plazo de alegaciones, se remitirá la propuesta provisional y el resultado de las alegaciones a la Consejería competente en Medio Ambiente, para la tramitación medioambiental (emisión de la Declaración de Impacto Ambiental, la DIA). Una vez incorporados los condicionantes de la DIA, así como las alegaciones aceptadas, la Consejería de Fomento incorporará los cambios para aprobar el trazado de manera definitiva (propuesta definitiva) y, a partir de ese momento, comenzará a redactarse el proyecto constructivo, paso previo a la licitación de las obras.

Sevilla Quiere Metro, en Bruselas, cuando reclamaron financiación para las líneas 2 y 3 / Rafa Aranda

“Desde la asociación Sevilla Quiere Metro queremos escuchar a la ciudadanía, contar con su participación y, especialmente, facilitar que todo el mundo pueda contribuir de manera muy cómoda y sencilla en este proceso, porque sabemos que la gente tiene ideas geniales que pueden mejorar la propuesta actual y, en última instancia, la movilidad de Sevilla. El tramo sur, algún día, se hará realidad y ayudará a muchas personas”, indican desde la Junta Directiva de Sevilla Quiere Metro.

La asociación hace un llamamiento especial a los vecinos y vecinas de los barrios directamente beneficiados por el tramo sur de la línea 3 de metro, como Heliópolis, Los Bermejales y Bellavista, así como a todas las personas interesadas en el futuro de la movilidad sevillana, para que participen antes del 17 de noviembre, fecha límite interna para recopilar y analizar las aportaciones ciudadanas. Este plazo permitirá a Sevilla Quiere Metro estudiar las propuestas con detalle y presentarlas con el rigor necesario antes del 2 de diciembre, fecha en la que concluye el periodo oficial de alegaciones ante la Junta de Andalucía.

Además, proporcionan su correo electrónico (sevillaquieremetro@gmail.com) para aquellos que necesiten más información o deseen ampliar el plazo de envío y quieran contactar con la asociación.

Así es el trazado del tramo sur de la línea 3

La alternativa elegida tiene concretamente una longitud de 9,3 kilómetros. Comenzará en el Prado de San Sebastián, estación en la que termina el tramo norte y que conectará además con la línea 1 o el tranvía. Después recorrerá la avenida de la Borbolla, girará por la avenida de la Guardia Civil y avanzará hacia el sur por la avenida de la Palmera y la avenida de Jerez hasta adentrarse en Los Bermejales por la avenida de Alemania y la avenida Paseo de Europa. Hasta este punto, todo será en subterráneo.

A continuación, se supera, ya en superficie, la SE-30 y el ramal del ferrocarril del Puerto en viaducto para alcanzar la Ciudad de la Justicia y el nuevo desarrollo de Palmas Altas. Posteriormente, el trazado bordeará Palmas Altas por su límite occidental, discurriendo en paralelo a la autovía A-4. Seguidamente se insertará en la calle Jardines de la Alhambra primero y en la de la avenida de Bellavista después hasta alcanzar finalmente la estación de Hospital de Valme, el último punto del recorrido.