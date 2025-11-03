¿Tienes una receta de abuela? Puedes ganar hasta 600€ en este pueblo de la Sierra Morena de Sevilla

La riqueza gastronómica de la Sierra Morena de Sevilla se mostrará en el II Concurso de Recetas Caseras de la Sierra Morena de Sevilla, una cita que tendrá lugar el sábado 15 de noviembre a las 12:00 horas en la Casa de la Cultura de San Nicolás del Puerto. El certamen, organizado por Prodetur MP SAU dentro del programa 'Sabores de la Provincia de Sevilla', busca rescatar y difundir la cocina tradicional de la comarca.

El concurso está dirigido a residentes en alguno de los diez municipios que integran la Sierra Morena de Sevilla (Alanís, Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, Constantina, Guadalcanal, Las Navas de la Concepción, El Pedroso, La Puebla de los Infantes, El Real de la Jara y San Nicolás del Puerto), con el objetivo de promover la identidad culinaria del territorio y poner en valor los productos locales nacidos de la dehesa.

Recetas con cerdo ibérico, el venado, el jabalí o la perdiz

Las recetas participantes deberán tener como ingrediente principal productos típicos de la zona, especialmente carnes como el cerdo ibérico, el venado, el jabalí o la perdiz, así como el aceite de oliva virgen extra de la provincia. La organización proporcionará a los concursantes el equipamiento básico para cocinar en directo, mientras que los ingredientes correrán por cuenta de cada participante.

Un jurado compuesto por expertos en gastronomía y representantes del sector valorará las elaboraciones en función de su sabor, aroma, presentación y fidelidad a los métodos tradicionales. Los premios suman un total de 2.000 euros, con una dotación de 600 euros para el primer clasificado y 500, 400, 300 y 200 euros para el resto de galardonados.

El plazo de inscripción estará abierto hasta el lunes 10 de noviembre a las 12:00 horas, enviando el formulario de participación al correo electrónico concursorecetas@prodetur.es. Con esta segunda edición, la Diputación de Sevilla refuerza su apuesta por la promoción del patrimonio culinario de la Sierra Morena y por el reconocimiento a quienes mantienen viva su tradición gastronómica.