La viuda y el amante del triángulo amoroso de Dos Hermanas confiesan el asesinato: 18 años de cárcel para ella y 12 para él

Fin al caso del triángulo amoroso en la provincia de Sevilla. Tamara y Clemente han reconocido que mataron en Dos Hermanas a Rafael, marido de ella y amigo de él, después de mantener una relación secreta durante un tiempo. A las dos semanas de la muerte de la víctima, los asesinos se fueron a vivir juntos.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a los amantes a 18 y 12 años de prisión tras un acuerdo entre las partes. La viuda tendrá que cumplir la pena más elevada, en la que se incluye el agravante de parentesco. Él, que trataba a Rafael "como un hermano" según la Fiscalía, ha contado con la atenuante de drogadicción.

Además, los acusados deberán indemnizar a los padres del finado con 42.565 euros y a las hijas con 85.000 euros. Cabe recordar que Rafael fue atacado por su mujer y su amigo en la madrugada del 5 de noviembre de 2021 en Dos Hermanas. Fuentes cercanas a la familia aseguran que consideran esta coincidencia de fechas como "justicia divina". La madre de la víctima recibió a los acusados en la Audiencia con gritos de "asesina" y "asesino".

Cabe destacar que Tamara ya fue condenada a seis años de prisión por una tentativa de homicidio a su concuñada. Sin embargo, no se le puede aplicar la agravante de reincidencia porque cometió dicho delito en Suiza y el artículo 22.8 del Código Penal español solo tiene encuenta "las condenas firmes de jueces o tribunales impuestas en otros Estados de la Unión Europea".

La Fiscalía y la acusación particular, ejercida por la letrada Helena Martínez Carrasco en representación de los padres del finado, habían solicitado en principio 25 años de prisión para la viuda por un delito de asesinato con un agravante de parentesco. Para el otro presunto autor del ataque, el amigo de la víctima que mantenía una relación secreta con su mujer, solicitan 20 años de prisión también como autor del asesinato. Finalmente, todas las partes acordaron realizar la misma petición de pena y será la que recoja la sentencia.

Rafael fue hallado en un descampado la mañana del 5 de noviembre de 2021 con vida. Sin embargo, tenía "una herida de grandes dimensiones en la cabeza, bastante sangre y el rostro desfigurado por los golpes". Falleció el 11 de noviembre de ese mismo año tras sufrir un traumatismo craneoncefálico severo que le causó lesiones incompatibles con la vida.

Rafael "obstaculizaba su relación"

El relato de hechos de la Fiscalía aceptado finalmente por todas las partes expone que Tamara y Clemente mantenían desde hacía meses una "relación sentimental oculta". En un momento dado, entendieron que "la existencia de Rafael obstaculizaba su relación amorosa" e idearon "un plan con el único fin de acabar con su vida".

Lo llevaron a término aquel 5 de noviembre de 2021. Cuando Rafael llegó a su casa, su mjer le dijo de salir a tomarse algo y estuvieron desde las nueve y media de la noche hasta la medianoche bebiendo.

En un despiste, la acusada, según el escrito del Ministerio Público, "usó el teléfono que previamente le había quitado a su marido" para llamar a Clemente. Finalmente, ambos saldrían del local y ella le llevaría hasta "una parcela anexa al descampado" donde tenían el coche. La Fiscalía afirma que los acusados perpetraron allí mismo el ataque de "forma sorpresiva e inesperada" para la víctima, aprovechando que "se trataba de un lugar oscuro, apartado y solitario".

La Fiscalía apunta: "Mientras uno lo sujetaba por los brazos y mantenía un forcejeo con él, el otro le propinaba por detrás dos golpes en la cabeza con un objeto contuso y de peso". Rafael intentó defenderse, pero la actuación de los acusados fue "tan contundente" que fue "insuficiente". Además, él "nunca pudo esperar algo así" por parte de su pareja y un amigo que consideraba "su hermano". "Su capacidad de reacción y defensa se encontraba prácticamente anulada".

"No vayas a venir muy tarde"

Tamara y Clemente habían dejado sus móviles apagados en sus casas al momento de cometer los hechos, según la Fiscalía. Cuando volvieron a sus domicilios, ella le envió un mensaje a Rafael para evitar "cualquier sospecha" sobre su autoría: "Gordo. Cariño, que te dejo la puerta abierta, solamente encajá, para que no des con la llave por si no atinas o no sabes dónde la tienes. No vayas a venir muy tarde, mi amor, que yo me voy a meter en la cama y la niña está metía en la cama y el R. se ha quedao aquí a dormir, ¿vale? Venga, no vengas tarde, cariño, y ten cuidaíto no te vayas a caer por la escalera, hijo. Venga, un besito, adiós".