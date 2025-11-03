La viuda de un paciente de cáncer de pulmón en Sevilla reclama al SAS medio millón por un retraso en el diagnóstico

La familia de un paciente oncológico del Hospital Virgen Macarena de Sevilla ha presentado una reclamación por responsabilidad patrimonial contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS), al considerar que el fallecimiento del enfermo se produjo por una negligencia médica, al no ser diagnosticado a tiempo un cáncer de pulmón ni recibir tratamiento para esta enfermedad. La demanda, impulsada por el letrado especialista en Derecho Sanitario y mala praxis Pedro Arnaiz, sostiene que la falta de actuaciones diagnósticas adecuadas provocó una evolución fatal del cuadro clínico.

En 2011, tras la práctica de determinadas pruebas diagnósticas en el citado centro hospitalario, al esposo y padre de los reclamantes "le fue descubierta una masa sólida de amplia base pleural de morfología fusiforme y engrosamiento pleural, así como lesiones hepáticas sugerentes de hemangiomas, diagnosticándose como 'Enfisema centrolobulillar. Nódulos pulmonares milimétricos bilaterales. Lesiones hepáticas y esplénicas'".

Evolución del cuadro clínico

En 2015, tras la realización de un TAC de tórax de control se describen "claramente" hallazgos "que abogan por que la enfermedad se encuentra más avanzada. Hay más lesiones y mayores". En definitiva, "había habido una progresión radiológica de la enfermedad hasta que en 2023 aparece un nódulo pulmonar de unos 13 mm, adenopatías paratraqueales y paraesofágicas derechas altas, y prevasculares, retrocavo-pretraqueales de hasta 3,4cm".

Estos hallazgos, según la reclamación a la que ha tenido acceso Europa Press, y que está siendo dirigida por el letrado especialista en Derecho Sanitario y mala praxis Pedro Arnaiz, "eran ya claramente susceptibles de estudios más profundos para esclarecer su naturaleza, a pesar de lo cual tan solo se llevaron a cabo citologías en el mes de enero de 2024, que fueron negativas para celularidad maligna", ante lo que se realizó en dicho mes, enero 24, un PET-TAC "indicándose a la vista del resultado que no se podía diferenciar entre un proceso inflamatorio y uno tumoral".

Progresión de la enfermedad

Seis meses después, en julio 2024, un TAC de tórax describió "evolución desfavorable: aumento del número y tamaño de las incontables lesiones pulmonares", pues la lesión del lóbulo inferior había crecido "considerablemente" de tamaño, "así como un aumento de las adenopatías en tamaño y número". "En agosto vuelven a indicar, tras un nuevo PET-TAC, "la progresión de la enfermedad con lesiones bilaterales, afectación linfática múltiple, hepática y ósea".

El citado documento de la Defensa señala que en septiembre le fue practicado al paciente una nueva citología de líquido pleural que resultó negativa para malignidad, "quedando ingresado durante nueve días por disnea (dificultad para respirar), diagnosticado de neumonía, sin que se llegase a aislar microorganismo alguno, siendo dado de alta", destaca el escrito.

Diagnóstico definitivo y fallecimiento

Del 7 al 15 de octubre se acordó un nuevo ingreso en el Servicio de Neumología nuevamente por "disnea" y "sospecha de neoplasia", y es en ese momento "cuando se llega al diagnóstico de neoplasia pulmonar, dado que es en ese momento cuando se llega a realizar una biopsia reglada, "única prueba capaz de dar un diagnóstico de certeza", según indica Pedro Arnaiz.

El resultado, "carcinoma poco diferenciado no de células pequeñas, afectación cerebral metastásica, dificultad respiratoria por la afectación pulmonar, etc. En estas condiciones, en el Comité de Tumores se decide intentar tratamiento ya únicamente paliativo con radioterapia holocraneal, que finalmente se desestima por el mal estado general y el empeoramiento, hasta su fallecimiento el 30 de octubre".

Conclusiones de la defensa

La conclusión que se obtiene de este proceso, según la documentación aportada y la reclamación interpuesta por el letrado Pedro Arnaiz, es que en el mes de diciembre de 2023 el enfermo, en una de sus exploraciones, ya mostraba hallazgos que indicaban "un claro cambio de las lesiones, hacia la sospecha de una neoplasia pulmonar" (nódulos bien definidos en pulmón y adenopatías múltiples con gran desarrollo en distintas áreas ganglionares).

En este sentido --añade el escrito del letrado-- "no tiene explicación que ante la falta de un diagnóstico más preciso desde el mismo momento que se sospecha una neoplasia y ante la negatividad de exploraciones menos eficientes que la biopsia pulmonar, no se llegase a realizar la biopsia hasta diez meses después de que se sospechara la patología tumoral, cuando ya no había opción a tratamiento alguno, falleciendo por tanto el paciente si haber sido tratado del cáncer en ningún momento".