El Yaki, condenado a 22 años de cárcel por matar al Tapón en Torreblanca: 18 y 7 años de prisión también para sus hermanos

La víctima se presentó en la casa del acusado "de mal talante" y mantuvo "una desagradable discusión" a cuenta del "tema familiar que les dividía"

Imagen de la primera sesión del juicio por el asesinato del Tapón.

Imagen de la primera sesión del juicio por el asesinato del Tapón. / D. D.

Domingo Díaz

Domingo Díaz

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado al Yaki a 22 años y tres meses de prisión por el asesinato del Tapón en Torreblanca. El fallo estima que cometió un delito de asesinato, uno de tenencia ilícita de armas largas y otro de cortas. En consonancia con lo expuesto por el Tribunal del Jurado, el magistrado presidente también ha impuesto una pena de prisión a sus dos hermanos: Manuel ha sido castigado con 18 años de cárcel por la coautoría del asesinato y la tenencia ilícita de armas y José Lucas tendrá que cumplir siete años y siete meses de prisión como cómplice de lo ocurrido.

El fallo, dado a conocer en la mañana de este lunes, a punto de cumplirse tres años de los hechos, da por cierto que la hija del Tapón mantenía una "relación sentimental plena con convivencia" con el hijo del Yaki. Por ello, la víctima se presentó en la casa del acusado "de mal talante" y mantuvo "una desagradable discusión" a cuenta del "tema familiar que les dividía".

A consecuencia de ello, el Yaki, "sabienedo o suponiendo" que el Tapón volvería "y para adelantarse a posibles problemas futuros, decidió dar muerte" al Tapón. Para ello, expone la sentencia, "reunió la munición de escopeta y de pistola que tenía". Posteriormente, "se concertó con sus hermanos", aunque José Lucas "solo estuvo de acuerdo en ayudar a sus hermanos, pero sin participar directamente en dar muerte al Tapón".

El Tapón volvió cuatro minutos más tarde de la primera discusión al domicilio familiar del Yaki. Iba "desarmado", según el fallo, y "en dirección contraria al sentido de la circulación" con su Peugeot. Al acercarse al número, "desde el porche o interior de la vivienda y a continuación desde la calle, le dispararon con una pistola, que erró el primer tiro y se encasquilló y con una escopeta del calibre 12, con la que disparó al menos seis veces con cartuchos d epostas y perdigones a una distancia máxima de diez metros desde el interior y a través de la ventanilla del copiloto, que iba abierta".

"José Lucas no efectuó disparo alguno, pero estba en el lugar y ayudó a sus hermanos, avisando de la llegada" del Tapón "desde la azotea, tras preparara la emboscada". Por su parte, Manuel, "que llevaba la pistola", efectuó "disparos" y comprobó "que habían alcanzado" al Tapón. Asimismo, al "tenerlo por muerto", los tres hermanos, conscientes de la próxima presencia policial, emprendieron la huida con otros familiares indeterminados".

El relato de hechos concluye que el Tapón murió por estos disparos. "La muerte fue consecuencia de la rotura de los nódulos tumorales del hígado y la profusa hemorragia consiguiente, pero no es independiente de las heridas recibidas en el tiroteo, pudiendo sin estos hechos haberse detectado el tumor y haberlo tratado, ya que en la situación de coma vegetativo, aun sospechada o detectada la enfermedad, era imposible tratamiento alguno".

