El Alcázar recuperará el Cenador de Carlos V en 2026: dos millones y un año de obras en el antiguo palacio islámico

El Cenador de Carlos V, una de las joyas patrimoniales del Alcázar de Sevilla, se restaurará en 2026 con una inversión de dos millones de euros. El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado ya la licitación de una de sus grandes actuaciones de restauración para el próximo ejercicio con la que se pretende poner fin al deterioro de un monumento histórico artístico que está declarado como Bien de Interés Cultural.

La recuperación del Cenador, que coincidirá con la conmemoración del quinto centenario de la boda entre Carlos V e Isabel de Portugal, se ejecutartá en distintas fases a lo largo de 2026 y tendrá una duración aproximada de un año. Los trabajos, que suponen una recuperación completa de este bien patrimonial, tomarán como punto de partida el proyecto redactado por la Fundación para la Investigación de la Universidad de Sevilla (FIUS), con un equipo multidisciplinar liderado por la arquitecta María Dolores Robador, experta en patrimonio y con un profundo conocimiento del Alcázar.

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado esta licitación después de que el pasado mes de septiembre la Comisión Provincial de Patrimonio diese luz verde al proyecto. Ahora, el objetivo es que las empresas especializadas puedan firmar el contrato a principios de 2026 para que la obra se desarrolle durante el próximo año.

Un palacio islámico

El Cenador de Carlos V es uno de los bienes patrimoniales más emblemáticos del Real Alcázar de Sevilla y está catalogado como BIC. Sin embargo, a lo largo de los últimos años se ha producido un importante deterioro por la humedad y ha sido objeto de modificaciones y cambios estéticos que han alterado su aspecto visual que ahora se pretende recuperar.

El Cenador de Carlos V fue un palacio islámico con estancias que tenían una función lúdica, es decir, espacios para el ocio y la diversión. Esta ha sido la principal conclusión de las excavaciones arqueológicas que se han llevado a cabo en el Cenador de Carlos V en el Real Alcázar de Sevilla.

El Cenador de Carlos V en el Real Alcázar de Sevilla donde se han hallado restos arqueológicos. / María José López / Europa Press

Este edificio mudéjar del siglo XVI es un pabellón del Real Alcázar que se construyó en honor del matrimonio del Emperador Carlos V e Isabel de Portugal. Ahra, el motivo de esta intervención arqueológica es la restauración a la que se tiene que someter el Cenador para que en 2026 se presente como edificio referente en la celebración en el Real Alcázar de los 500 años de la boda de Carlos V con Isabel de Portugal.