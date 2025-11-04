Aparatoso incendio en un conocido bar de la Avenida Reyes Católicos

Los Bomberos de Sevilla han tenido que actuar a primera hora de la mañana de este martes en un aparatoso incendio ocurrido en El Papelón, un conocido bar de la Avenida Reyes Católicos. La rápida intervención de los servicios de emergencias han evitado que las llamas se hayan extendido a locales o viviendas cercanas, aunque los restos del fuego todavía se pueden contemplar en la céntrica avenida sevillana.

Según fuentes de Emergencias 112 las llamas se produjeron por un fallo en el cuadro eléctrico en la primera planta del local. Estas fuentes han confirmado a El Correo de Andalucía que las primeras llamadas de los vecinos alertando sobre la situación llegaron pasadas las 8:00 de la mañana. En estos momentos, el establecimiento todavía no había abierto al público por lo que no hay que lamentar daños personales.

Los alertantes informaron de que las llamas comenzaban a afectar al toldo del negocio, así como a su mobiliario. Hasta el lugar de los hechos se han trasladados efectivos de los Bomberos de Sevilla, la Policía Nacional, Policía Local y los servicios sanitarios, aunque, al estar cerrado el local, no ha hecho falta desplazar efectivos. Por el momento, los operativos no han informado sobre los daños materiales reportados.