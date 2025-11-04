El Ayuntamiento de Sevilla tala siete árboles de la Plaza de la Concordia tras la caída de uno de gran tamaño

El Ayuntamiento ha iniciado la tala de siete árboles en la Plaza de la Concordia tras la caída de un ejemplar de grandes dimensiones este pasado sábado. Operarios de Parques y Jardines están actuando de urgencia este martes para retirar aquellos que consideran que tiene riesgo de caída. Explica el Gobierno de José Luis Sanz que, tras su revisión, se ha detectado que están tienen el sistema radicular en mal estado por la presencia de un hongo agresivo. La llegada de más lluvia este miércoles vuelve a amenazar a los árboles de la plaza y por eso se está actuando en aquellos más débiles para evitar incidencias.

Según confirman los operarios a este periódico, se ha empezado este martes por aquellos en peor estado, además de terminar de retirar el que cayó este fin de semana. Se quitarán, por tanto, todos los de gran porte en esta ubicación del centro de Sevilla. A cambio, se replantarán nuevos árboles próximamente.

Tala de árboles en la Plaza de la Concordia de Sevilla por la caída de otro de grandes dimensiones / Jorge Jiménez

En concreto, son tres Tipuana tipu, dos jacarandas y un Júpiter que estaba vandalizado. Además, se van a podar las ramas de los que quedan para compactar las copas. Los árboles están afectados por asfixie radicular, ya que los alcorques estaban sellados con resina.

Esta actuación es habitual cuando cae un árbol que se haga una revisión de los ejemplares del entorno y en caso de observar que están en un estado similar, se actúa de urgencia. La problemática es mayor cuando son zonas de paso o existe debajo algún parque infantil u otro espacio en el que cualquier viandante corra peligro. Por ejemplo, así ocurrió en la Plaza de San Lorenzo o el Pumarejo.

Tala de árboles en la Plaza de la Concordia de Sevilla por la caída de otro de grandes dimensiones / Jorge Jiménez

Árbol caído en la Plaza de la Concordia

Un árbol de grandes dimensiones se cayó este sábado de manera repentina generando un enorme susto a los que pasaban por allí. Según informó Emergencias Sevilla, no hubo que lamentar daños personales, ningún peatón se ha vio afectado, aunque sí ha llevópor delante el vallado de una obra cercana.

Hasta allí se desplazaron agentes de la Policía Local, Bomberos y operarios de Parques y Jardines. La zona fue señalizada y los servicios municipales intervinieron para cercar este ejemplar de gran porte.