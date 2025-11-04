Cae una banda de aluniceros del Polígono Sur: cinco detenidos por cometer robos en Andalucía y Extremadura

Policía Nacional y Guardia Civil han desmantelado este martes una banda de aluniceros asentada en Sevilla, según detallan desde la Subdelegación del Gobierno. Los agentes se han desplegado desde primera hora de la mañana en varios municipios de la provincia y en la capital, "en concreto en el Polígono Sur". De momento se ha procedido a la detención de cinco personas, aunque "la operación se encuentra abierta todavía", tal como ha recalcado el subdelegado, Francisco Toscano.

Esta organización criminal está "presuntamente dedicada a la comisión de robos con fuerza mediante alunizaje, robos de vehículos y falsedad documental", según apuntan fuentes oficiales. Así, tal como informan desde la Subdelegación del Gobierno, a esta banda "se le atribuyen más de 20 robos que habrían sido cometidos no solo en la comunidad autónoma de Andalucía, sino también en Extremadura".

"Por el momento hay cinco detenidos. No obstante, es una operación que se encuentra abierta y, por lo tanto, hay que ser prudentes y esperar a los resultados finales de la misma", ha insistido el propio Toscano. Tal como destacan desde esta institución, el operativo Tragaleones "forma parte del compromiso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y del Gobierno de España en su lucha contra la criminalidad, contra cualquier tipo de criminalidad y en defensa de la seguridad de los ciudadanos, independientemente del barrio y del municipio en el que residan".