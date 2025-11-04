Uno de los camareros más conocidos de Sevilla desmiente lo que todo el mundo piensa de los desayunos: "Estáis muy equivocados"

"Estáis muy equivocados". Así de tajante se ha mostrado sobre la creencia mayoritaria de la sencillez y rentabilidad de los desayunos uno de los camareros más conocidos de Sevilla, Juan, de la cafetería Aromas de San Román, que no solo se ha convertido en una figura emblemática tras largos años al frente de la barra sevillana, sino también por el alcance de sus redes sociales, donde acumula miles de seguidores con sus vídeos sobre las novedades y curiosidades del negocio situado en el casco histórico de la capital.

Tal y como ha asegurado el camarero, la mayoría de la ciudadanía cree que el servicio de desayunos es uno de los más rentables y fáciles de realizar por la aparente escasez de opciones entre las que pueden escoger los clientes en comparación por otras horas del día como las comidas o cenas. Un pensamiento que para este profesional está lejos de ser realidad por la complejidad y personalización que reclaman los usuarios.

Las dificultades de servir desayunos en el Centro de Sevilla

"La gente está siempre con que el desayuno es lo que más dinero deja y estáis muy equivocados. Hoy en día, un desayuno es tan difícil o más que un servicio de cocina", ha señalado el profesional. Una situación que ha explicado a través de las distintas especificaciones que piden sus usuarios: "El café te lo piden de 200 formas".

Por ello, ha continuado señalando: "Te llega un cliente y te pide el café en vaso largo, la leche templada, que sea sin lactosa, que lleve azúcar, pero que lleve uno de sacarina al lado".

Además, tal y como ha explicado, a eso se suma la cantidad de desayunos que sirven al día, que pueden llegar a los 250 cada jornada. "Un día normal estamos en los 150 desayunos. Tened en cuenta que tenemos seis mesas, así que hay que rotarlas lo más grande. Y un día fuerte, un domingo o sábado, se llegan a los 250 desayunos", ha recalcado.

El mejor desayuno de Sevilla, en esta cafetería del casco histórico de la capital

Esa cantidad de servicios se debe a la popularidad de este negocio, que se presenta como el que sirve el "mejor desayuno de todo Sevilla", con menús de "primera calidad" por cinco euros, con tostada entera, café, zumo de naranja y jarra de agua, así como tostadas de toda clase de especialidades desde 1,50 euros a 4,50 euros.

Así, este negocio situado a penas cinco minutos de Las Setas, en pleno casco histórico, cuenta con una amplia variedad de tostadas "tradicionales, pero dando un toque novedoso". Todos estos bocados que sus artífices califican de "buenos, bonitos y baratos" se pueden disfrutar en su local de la calle Sol número 32, en el casco antiguo de Sevilla.