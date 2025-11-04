El rincón para reencontrarse con la Sevilla de siempre: "Apunta a consolidarse como el nuevo referente"

En el número 20 de la calle Zaragoza, en pleno corazón de Sevilla, ha abierto un espacio con el que los amantes del buen comer pueden reencontrarse con las raíces andaluzas y el producto de calidad, todo ello en un edificio cargado de historia.

Este nuevo lugar es Casa inquieta, que ha abierto sus puertas como un punto de reencuentro, rescatando la esencia de lo auténtico a través de la gastronomía, el ocio, la cultura y el flamenco. Lo que hace años fuera la conocida Taberna del Alabardero, renace con un nuevo concepto: conservar la autenticidad de la sevillanía de antes, pero con una mirada contemporánea.

A diferencia de otros locales de la ciudad, que a en estos últimos años van enfocados más al público de fuera que al local, esta propuesta no sólo está pensada para el visitante, sino para el sevillano conocedor y amante de la cultura local más genuina.

En un marco incomparable, un edificio que conserva perfectamente su arquitectura del siglo XIX, Casa Inquieta se invita a celebrar "la Sevilla del buen comer, la vida de barra, las charlas que se alargan y de las que surge el arte de la forma más natural", defiende el Grupo Ovejas Negras y Grupo Lezama, que es quien está detrás de este renacer gastronómico.

Una casa llena de historia

Casa Inquieta abre sus puertas en esta casa palacio que años atrás vio nacer la Taberna del Alabardero de la mano del sacerdote vasco, Luis de Lezama, promotor del Grupo Lezama y la Fundación Iruaritz Lezama. Este sacerdote, periodista, empresario y hostelero enamorado de Sevilla fue el encargado de gestionar los banquetes oficiales durante la Expo del 92, un éxito y un reconocimiento que quiso devolver a la ciudad fundando al año siguiente la Escuela Superior de Hostería que ha formado a profesionales de prestigio internacional.

Esta fue también la casa donde nació y creció el poeta J. Antonio Cavestany y que ahora, convertida en Casa Inquieta, busca ese homenaje a la Sevilla que se comparte, se conversa, se disfruta y se saborea, buscando recuperar la sevillanía de lo auténtico. La que no se imita, se vive.

En la propuesta de restauración ha primado, cuentan desde Ovejas Negras, el recetario tradicional andaluz. De la típica abacería y tapas del picoteo, a los guisos y frituras, para dar paso a una cocina de producto. Esto se combina con el hospitality de un espacio que respira historia, raíces y acento en los diferentes salones reservados, y que se unea la oferta gastronómica de menús diseñados para eventos privados y corporativos.

Aunque lleva menos de una semana con las puertas abiertas, los clientes que ya han pasado por Casa Inquieta han valorado de manera muy positiva la experiencia inmersiva en la sevillanía más profunda, alabando además de la calidad de su carta, la impresionante arquitectura del edificio recién reformado. "Casa Inquieta apunta a consolidarse como el nuevo referente, donde arte, sabor y emoción, se dan la mano", destaca un usuario en una reseña.

Huyendo de lo 'typical' en busca lo auténtico

En un tiempo en el que los centros de las ciudades parecen calcos y locales sin personalidad abarrotan las principales calles de las capitales, en este lugar se quiere conservar lo de siempre, con un aire renovado, pero sin perder la esencia. En Casa Inquieta no hay ramen ni barbacoas coreanas, pero sí las tapas y guisos de toda la vida.

"Queremos que sea el espacio que el sevillano recomendaría, el lugar donde podamos mostrar a los visitantes la ciudad y al propio público local unas vivencias flamencas auténticas". Sólo quien conoce y ama Sevilla, defienden desde Ovejas Negras, puede ser anfitrión de quien viene a conocerla: Casa Inquieta huye de lo typical del souvenir, y busca lo real.

Uno de los salones de Casa Inquieta / Fernando Alda

Y no hay nada más real y auténtico, que el flamenco. Casa Inquieta busca erigirse en referencia del flamenco en Sevilla, con una oferta de calidad para el visitante, y reconocible para el sevillano. No se trata de un atractivo turístico, sino de una inmersión auténtica en un enclave reconocido.

Artistas de primer nivel conformarán un cartel de excepción para generar un ambiente genuino, del flamenco de antes, donde la tradición y la expresión artística se mezclan con la emoción, buscando trasladar al público a las antiguas peñas flamencas, a los tablaos con historia, a vivirlo como se vive en la cultura local, de forma espontánea y profundamente nuestra.