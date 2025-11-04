Este es el conocido edificio del Centro de Sevilla que tiene su propio búnker oculto: estuvo a punto de ser derribado

En pleno Centro de Sevilla, en la reconocida Plaza de la Magdalena del casco antiguo de la capital hispalense, se encuentra una joya arquitectónica protegida cuya historia y fisionomía lo convierten en uno de los edificios más emblemáticos y protegidos de la capital, que incluso ha hecho que sea incluido en el Registro Andaluz de Patrimonio Arquitectónico de Andalucía.

Esta destacada construcción es Cabo Persianas, un edificio levantado durante la Guerra Civil y los primeros años de la Posguerra, entre 1938 y 1940, que cuenta con la particularidad de tener un búnker escondido en su interior. Así lo ha explicado el creador de contenido David Gómez, más conocido en redes sociales con su perfil 'Amaracho', en el que habla de obras, arquitectura e historia, motivo que le ha llevado a mostrar a sus miles de seguidores los detalles de una de las infraestructuras más destacadas del casco histórico de Sevilla.

"¿Un edificio con búnker en pleno Centro de Sevilla? Existe y estuvo a punto de derribarse", ha recalcado el joven sobre este enclave localizado en la calle San Pablo número 2 y que fue obra de los arquitectos Rafael Arévalo y Gabriel Lupiañez. "Al principio, se le conocía como la Casa de Alquiler para Manuel Marcos, un nombre que ya generó polémica desde el principio", ha señalado.

Este emblemático edificio de Sevilla casi fue derribado

Sin embargo, su apariencia similar a la de un buque de la Naviera Ybarra, así como la cantidad de persianas que se encuentran en el edificio, hizo que los sevillanos lo rebautizaron con el nombre de Cabo Persianas, denominación que mantiene en la actualidad.

Pero, tal y como ha explicado el creador de contenido, la construcción de este edificio no agradó a toda la ciudadanía, sino que fueron muchos los que pidieron su derribo al chocar su estética modernista con el aspecto más tradicional del resto del casco histórico, una medida a la que se opuso el arquitecto municipal Juan Talavera y Heredia.

El arquitecto mandó un escrito el Ayuntamiento defendiendo la construcción y tratando como vulgares el resto de edificios de la Plaza de la Magdalena, lo que hizo que no solo se mantuviera este edificio, sino que convirtiera en el más importante de la plaza: "Dijo que ese edificio se quedaba ahí, y se quedó".

Un búnker de la Guerra Civil en pleno Centro de Sevilla

"Y, además, contaba con un sótano refugio porque, en esa época, era obligatorio que si hacías un edificio, tuviese un búnker", ha añadido el especialista sobre este edificio que esconde una amplia riqueza histórica y patrimonial en pleno Centro de Sevilla.

Una trayectoria que le ha hecho ser incluido en el Registro Andaluz de Patrimonio Arquitectónico de Andalucía de la Junta, que asegura sobre este edificio: "Cabo Persianas formaliza de manera rotunda una manzana perimetral de la Plaza de la Magdalena, en el casco sevillano, constituyéndose en su momento una operación urbana generadora de gran polémica. Su imagen es el símbolo de la desprejuiciada inserción de los objetos modernos en los centros históricos".

"Y después de estar a punto de derribarse, se ha convertido en una joya protegida del Movimiento Moderno Andaluz", ha recalcado el creador de contenido sobre este buque insignia de la arquitectura en la capital.