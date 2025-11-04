Dos detenidos en Carmona tras caer un punto de venta de drogas que controlaba todo un edificio

La Guardia Civil ha detenido en Carmona (Sevilla) a dos personas acusadas de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, en el marco de una operación dirigida a desmantelar puntos de venta y distribución de sustancias estupefacientes.

En el marco de los servicios que la Guardia Civil de Sevilla tiene activados para la detección y erradicación de puntos de producción, venta y distribución de sustancias estupefacientes, se tuvo conocimiento de un aumento de venta de sustancias ilícitas en la localidad de Carmona a través del denominado método del menudeo.

Operación ATARIP y vigilancia discreta

A raíz de estas informaciones se inicia la denominada operación ATARIP, estableciendo un dispositivo de vigilancia discreta sobre una vivienda que estaría siendo usada como centro de almacenamiento y distribución de las sustancias estupefacientes. Como consecuencia de estas pesquisas los investigadores comprobaron el elevado tránsito de personas que accedían a dicha vivienda, así como las fuertes medidas de vigilancia y de seguridad establecidas, contando con un sofisticado sistema de videovigilancia que permitía controlar la presencia policial en la zona.

De igual manera la Guardia Civil, en el curso de la investigación, constató que los sospechosos ejercían mediante amenazas al resto de vecinos el control de las entradas y salidas del edificio donde se encontraba el punto de distribución, contando con la colaboración de los propios compradores para blindar protección a la vivienda durante las transacciones ilícitas.

Registro y hallazgo de drogas y armas

La operación llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Carmona culminó con el registro domiciliario, hallando en su interior diversas sustancias estupefacientes, material para elaboración, preparación y pesado de las dosis dispuestas para su venta, dinero fraccionado en efectivo, además de dos armas cortas simuladas.

La investigación finaliza con la detención de dos varones como autores de un presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas, puestos junto con las diligencias ante la Autoridad judicial competente, constándole en vigor a uno de los detenidos seis requisitorias judiciales, tres de ellas de búsqueda, detención e ingreso en prisión.