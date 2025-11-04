La Falange convoca un homenaje "a los caídos" en una iglesia de Sevilla: "Es una ofensa a las víctimas del franquismo"

Medio siglo después de la muerte del dictador Franco, 18 años desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica, la Falange ha convocado "un homenaje a los caídos" en Sevilla. Será el próximo viernes por la tarde en la iglesia de Santa María la Real, en la céntrica calle de San Vicente. Sobre su legalidad o no, la Subdelegación del Gobierno ha elevado una consulta a la Abogacía del Estado, aunque para representantes memorialistas como Paqui Maqueda "esta es una clara ofensa para las víctimas del franquismo que debería ser prohibida".

"Caídos de la Falange sevillana, ¡presentes!", reza el cartel que ha publicado este partido fascista en redes. "Esto es un sufrimiento gratuito para todas las víctimas. Con actos así se sigue ahondando en la herida", apunta Maqueda, presidenta de la asociación Nuestra Memoria. "Ese grupo político, con su crueldad, contribuyó a la matanza fundacional del régimen. Fue un pilar fundamental de la represión, por eso no se entiende cómo se pueden seguir celebrando exaltaciones de este tipo".

En su convocatoria para este 7 de noviembre, Falange pide que los asistentes "apoyen las consignas y cánticos que se lancen por la megafonía". "No traigas banderas. Solo se permitirán las repartidas por la organización", exige además la sección local de esta formación de extrema derecha, que no ha respondido a las preguntas de este periódico. "Y no ocultes tu rostro. No tenemos nada que esconder".

El homenaje, pendiente de la Abogacía del Estado

La iglesia de Santa María la Real acogerá esta "santa misa en homenaje a los primeros caídos de la Falange sevillana". Una ceremonia en la que, según los apuntes que hace el propio partido en su publicación de redes, habrá simbología y cánticos falangistas. "Este es un acto de clara exaltación de la violencia y del golpe del Estado de 1936. ¿Alguien se imagina que un grupúsculo llamado Juventudes Hitlerianas se dedicara a homenajear en Alemania a Hitler? ¿Se prohibiría, no?", se pregunta el líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García.

"Si nada lo impide, esto se va a celebrar en Sevilla el viernes que viene. Aunque es contrario a la ley estatal de Memoria Democrática en su artículo 38.1 y a la andaluza en su 32.12", ha expuesto ante los medios García, que ha reclamado que este evento "sea inmediatamente prohibido por las autoridades". "No podemos permitir que en nuestras calles haya un acto de desprecio hacia las víctimas. Es una provocación".

Desde Adelante Andalucía aseguran que han tramitado una petición ante la Subdelegación del Gobierno en Sevilla para que se cancele esta cita. Asimismo, desde esta institución gubernamental informan a este medio que, "ante las dudas sobre la legalidad de la concentración convocada, se ha elevado consulta a la Abogacía del Estado". "De momento se está a la espera de la resolución", apuntan desde Subdelegación.

A preguntas de este medio, la Archidiócesis de Sevilla no ha respondido si esta concentración cuenta con alguna autorización ni si se plantean su anulación. "Al hacerlo en un lugar con proyección pública estaría prohibido por la ley. En una sociedad democrática, alguien debe pararlo", opina por su parte Paqui Maqueda. "Y lo más triste es que, mientras algunos seguimos buscando a nuestros familiares en las cunetas, otros continúan exaltando a los represores".