Ocio
Feria Medieval de Sevilla 2025: fechas, horarios y actividades en el Parque del Alamillo
Será un encuentro único junto al río, donde la historia, la fantasía y el entretenimiento se darán la mano en un ambiente lleno de color y tradición
El Parque del Alamillo se convertirá del 28 al 30 de noviembre de 2025 en un auténtico escenario de época con la celebración de la I Feria Medieval de Sevilla – Occasus Alamillo 2025, un evento que combinará historia, fantasía y entretenimiento junto al río Guadalquivir. Durante tres días, el pulmón verde de la ciudad se llenará de vida con actividades para todas las edades, desde recreaciones históricas hasta talleres y espectáculos al aire libre.
Un viaje al pasado sin salir de Sevilla
La feria abrirá sus puertas el viernes 28 de noviembre de 17:00 a 22:00 horas, el sábado 29 de 10:00 a 22:00, y el domingo 30 de 10:00 a 20:00. El público podrá disfrutar de un mercado artesanal con tabernas y puestos temáticos, pasacalles con música en directo, conciertos de inspiración medieval, y exhibiciones interactivas de armaduras, caligrafía y esgrima histórica.
Además, se habilitarán campamentos de 'softcombat', zonas de duelos amistosos, y un completo programa de talleres y manualidades para adultos y niños, en colaboración con JoyFiesta. No faltarán tampoco las yincanas y actividades familiares, diseñadas para fomentar la participación y la diversión en grupo.
Un entorno ideal junto al Guadalquivir
El Parque del Alamillo, a orillas del Guadalquivir y muy próximo al centro de Sevilla, será el escenario perfecto para este encuentro medieval. Con sus amplios espacios naturales y su fácil acceso en transporte público o por carretera, ofrecerá el marco ideal para disfrutar de un fin de semana diferente, entre historia, naturaleza y fantasía.
La Feria Medieval de Sevilla – Occasus Alamillo 2025 promete convertirse en una cita destacada en el calendario cultural y de ocio de la ciudad, acercando al público a una época de caballeros, damas, trovadores y artesanos, en un entorno mágico que invita a soñar.
