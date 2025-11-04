Feria Medieval de Sevilla 2025: fechas, horarios y actividades en el Parque del Alamillo

El Parque del Alamillo se convertirá del 28 al 30 de noviembre de 2025 en un auténtico escenario de época con la celebración de la I Feria Medieval de Sevilla – Occasus Alamillo 2025, un evento que combinará historia, fantasía y entretenimiento junto al río Guadalquivir. Durante tres días, el pulmón verde de la ciudad se llenará de vida con actividades para todas las edades, desde recreaciones históricas hasta talleres y espectáculos al aire libre.

Un viaje al pasado sin salir de Sevilla

La feria abrirá sus puertas el viernes 28 de noviembre de 17:00 a 22:00 horas, el sábado 29 de 10:00 a 22:00, y el domingo 30 de 10:00 a 20:00. El público podrá disfrutar de un mercado artesanal con tabernas y puestos temáticos, pasacalles con música en directo, conciertos de inspiración medieval, y exhibiciones interactivas de armaduras, caligrafía y esgrima histórica.

Además, se habilitarán campamentos de 'softcombat', zonas de duelos amistosos, y un completo programa de talleres y manualidades para adultos y niños, en colaboración con JoyFiesta. No faltarán tampoco las yincanas y actividades familiares, diseñadas para fomentar la participación y la diversión en grupo.

Cartel de la Feria Medieval de Sevilla. / El Correo

Un entorno ideal junto al Guadalquivir

El Parque del Alamillo, a orillas del Guadalquivir y muy próximo al centro de Sevilla, será el escenario perfecto para este encuentro medieval. Con sus amplios espacios naturales y su fácil acceso en transporte público o por carretera, ofrecerá el marco ideal para disfrutar de un fin de semana diferente, entre historia, naturaleza y fantasía.

La Feria Medieval de Sevilla – Occasus Alamillo 2025 promete convertirse en una cita destacada en el calendario cultural y de ocio de la ciudad, acercando al público a una época de caballeros, damas, trovadores y artesanos, en un entorno mágico que invita a soñar.