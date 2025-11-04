Solidaridad
Libros gratis, comida y animación este miércoles en la Maratón de Donación de Sangre
La Fundación Cajasol acoge una vez más esta colecta prenavideña para ayudar a mantener las reservas del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla
El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla organiza este miércoles, 5 de noviembre, la Maratón de Donación de Sangre y Plasma bajo el lema En este jardín no todos disfrutan de la flor de la vida en la sede de la Fundación Cajasol.
Según ha informado la Fundación en su web oficial, la cita tendrá lugar entre las 9:30 hasta las 14:00 horas, mientras que será retomada por la tarde de 16:30 a 21:00 horas.
Como se ha realizado en ediciones anteriores, todos los equipos sanitarios se trasladarán a la sede de la fundación para atender a los donantes de sangre y plasma y a las personas interesadas en inscribirse en el Registro de Donantes de Médula Ósea (Redmo).
Varias empresas andaluzas de restauración y alimentación ofrecerán el refrigerio a los donantes. Estos últimos también recibirán libros por parte del Centro Andaluz de las Letras.
Durante la tarde comenzarán los talleres de animación infantil de la Asociación Holored Estelar Sevilla (Guerra de las Galaxias) y la Asociación Mar Pozo por la Sonrisa de un Niño (Superhéroes). Asimismo, la entrada será libre hasta completar aforo.
