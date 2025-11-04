Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Solidaridad

Libros gratis, comida y animación este miércoles en la Maratón de Donación de Sangre

La Fundación Cajasol acoge una vez más esta colecta prenavideña para ayudar a mantener las reservas del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla

Cartel de la maratón de donación de sangre 2025

Cartel de la maratón de donación de sangre 2025 / FUNDACIÓN CAJASOL

El Correo

El Correo

SEVILLA

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla organiza este miércoles, 5 de noviembre, la Maratón de Donación de Sangre y Plasma bajo el lema En este jardín no todos disfrutan de la flor de la vida en la sede de la Fundación Cajasol.

Según ha informado la Fundación en su web oficial, la cita tendrá lugar entre las 9:30 hasta las 14:00 horas, mientras que será retomada por la tarde de 16:30 a 21:00 horas.

Como se ha realizado en ediciones anteriores, todos los equipos sanitarios se trasladarán a la sede de la fundación para atender a los donantes de sangre y plasma y a las personas interesadas en inscribirse en el Registro de Donantes de Médula Ósea (Redmo).

Varias empresas andaluzas de restauración y alimentación ofrecerán el refrigerio a los donantes. Estos últimos también recibirán libros por parte del Centro Andaluz de las Letras.

Noticias relacionadas y más

Durante la tarde comenzarán los talleres de animación infantil de la Asociación Holored Estelar Sevilla (Guerra de las Galaxias) y la Asociación Mar Pozo por la Sonrisa de un Niño (Superhéroes). Asimismo, la entrada será libre hasta completar aforo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sevilla ya tiene fecha para el encendido de las luces de Navidad: días y horas en los que llegará la ilusión a las calles
  2. Los tanques de la Alameda y Kansas City: así funciona el arma contra tormentas que llegará a Sevilla Este y Triana
  3. Sevilla, en alerta este miércoles: estas son las horas de lluvias, vientos muy fuertes y tormentas por el aviso amarillo
  4. ¿Cuándo volverá a llover en Sevilla? Estos son los próximos días con más probabilidad según Aemet
  5. Artillería recupera su calle central: será peatonal desde este viernes y conectará San Bernardo con Eduardo Dato
  6. Impulso a la mejora y construcción de 600 viviendas en el Polígono Sur: la Junta instalará su oficina a final de año
  7. Del Prado a Palmas Altas y de Sevilla Este a Triana: en 2030 el metro estará en obras en dos líneas por primera vez
  8. El Ayuntamiento pone a la venta una vivienda de 37 metros en el Prado por 98.000 euros y locales desde 52.000

Libros gratis, comida y animación este miércoles en la Maratón de Donación de Sangre

Libros gratis, comida y animación este miércoles en la Maratón de Donación de Sangre

Triana, Los Remedios, el Porvenir y la Plaza de España: dónde están y cómo serán los nuevos parkings subterráneos de Sevilla

Triana, Los Remedios, el Porvenir y la Plaza de España: dónde están y cómo serán los nuevos parkings subterráneos de Sevilla

Sevilla convoca las oposiciones para 67 nuevas plazas de bomberos el 28 de noviembre

Sevilla convoca las oposiciones para 67 nuevas plazas de bomberos el 28 de noviembre

Feria Medieval de Sevilla 2025: fechas, horarios y actividades en el Parque del Alamillo

Feria Medieval de Sevilla 2025: fechas, horarios y actividades en el Parque del Alamillo

El rincón para reencontrarse con la Sevilla de siempre: "Apunta a consolidarse como el nuevo referente"

El rincón para reencontrarse con la Sevilla de siempre: "Apunta a consolidarse como el nuevo referente"

Sandra Peña dará nombre a un monumento contra el bullying: su padre y su tío acudirán a la inauguración

Sandra Peña dará nombre a un monumento contra el bullying: su padre y su tío acudirán a la inauguración

Una paciente zarandea y golpea "agresivamente" a una enfermera del Centro de Salud de Torreblanca

Una paciente zarandea y golpea "agresivamente" a una enfermera del Centro de Salud de Torreblanca

Sevilla se rinde al queso artesano: QUESARTE 2025 aterriza en Torre Sevilla este fin de semana

Sevilla se rinde al queso artesano: QUESARTE 2025 aterriza en Torre Sevilla este fin de semana
Tracking Pixel Contents