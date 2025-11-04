Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una paciente zarandea y golpea "agresivamente" a una enfermera del Centro de Salud de Torreblanca

La Policía Nacional acudió al centro después de la atacante accediera de forma sorpresiva a la consulta

Imagen de archivo de una enfermera del SAS.

Imagen de archivo de una enfermera del SAS. / M. G. " / Europa Press

Sevilla

Una profesional del Centro de Salud de Torreblanca en Sevilla ha sido agredida de forma física y verbal este lunes, 4 de noviembre, en la mediodía durante una consulta médica. Concretamente, la sanitaria ha sido zarandeada, agarrada del cabello y golpeada "agresivamente" contra la mesa de la consulta, además de recibir insultos y amenazas por parte de una paciente.

Según han confirmado fuentes del caso a Europa Press, el incidente se produjo cuando una paciente, que acudía al Servicio de Urgencias por un motivo no prioritario, "se impacientó" ante la demora en la atención y accedió de manera sorpresiva a la consulta, donde atacó a la enfermera.

Así, agarró a la profesional del cabello e insistió en su ataque de tal forma que, para cesar el mismo, tuvieron que intervenir hasta tres personas más: la seguridad del centro, otra enfermera y un usuario.

La víctima fue atendida posteriormente, y se le han ofrecido los recursos necesarios para presentar las correspondientes reclamaciones. Efectivos de la Policía Nacional se desplazaron al centro y procedieron a la detención de la agresora, que fue trasladada a dependencias policiales. En repulsa a estos hechos, se ha celebrado durante la jornada una concentración simbólica frente al centro de salud en apoyo a la profesional agredida.

Noticias relacionadas y más

Tanto Comisiones Obreras (CCOO) como el Sindicato de Enfermería (Satse) en Sevilla han expresado su condena a la agresión. CCOO ha reclamado la adopción de medidas cautelares y de seguridad ante el "incremento" de este tipo de incidentes, mientras que Satse ha denunciado la "brutal agresión" sufrida por la sanitaria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sevilla ya tiene fecha para el encendido de las luces de Navidad: días y horas en los que llegará la ilusión a las calles
  2. Los tanques de la Alameda y Kansas City: así funciona el arma contra tormentas que llegará a Sevilla Este y Triana
  3. ¿Cuándo volverá a llover en Sevilla? Estos son los próximos días con más probabilidad según Aemet
  4. Artillería recupera su calle central: será peatonal desde este viernes y conectará San Bernardo con Eduardo Dato
  5. Sevilla, en alerta este miércoles: estas son las horas de lluvias, vientos muy fuertes y tormentas por el aviso amarillo
  6. Impulso a la mejora y construcción de 600 viviendas en el Polígono Sur: la Junta instalará su oficina a final de año
  7. Del Prado a Palmas Altas y de Sevilla Este a Triana: en 2030 el metro estará en obras en dos líneas por primera vez
  8. El Ayuntamiento pone a la venta una vivienda de 37 metros en el Prado por 98.000 euros y locales desde 52.000

Una paciente zarandea y golpea "agresivamente" a una enfermera del Centro de Salud de Torreblanca

Una paciente zarandea y golpea "agresivamente" a una enfermera del Centro de Salud de Torreblanca

Sevilla se rinde al queso artesano: QUESARTE 2025 aterriza en Torre Sevilla este fin de semana

Sevilla se rinde al queso artesano: QUESARTE 2025 aterriza en Torre Sevilla este fin de semana

Sevilla cancela los talleres de distrito por la alerta naranja de lluvia de este miércoles

Sevilla cancela los talleres de distrito por la alerta naranja de lluvia de este miércoles

Sevilla cierra sus parques, instalaciones deportivas y el cementerio por la alerta naranja de lluvia de este miércoles

Sevilla cierra sus parques, instalaciones deportivas y el cementerio por la alerta naranja de lluvia de este miércoles

Uno de los camareros más conocidos de Sevilla desmiente lo que todo el mundo piensa de los desayunos: "Estáis muy equivocados"

Uno de los camareros más conocidos de Sevilla desmiente lo que todo el mundo piensa de los desayunos: "Estáis muy equivocados"

Este es el conocido edificio del Centro de Sevilla que tiene su propio búnker oculto: estuvo a punto de ser derribado

Este es el conocido edificio del Centro de Sevilla que tiene su propio búnker oculto: estuvo a punto de ser derribado

Sevilla, en alerta naranja este miércoles: estas son las horas de lluvias, tormentas y no se descartan tornados

Sevilla, en alerta naranja este miércoles: estas son las horas de lluvias, tormentas y no se descartan tornados

Cae una banda de aluniceros del Polígono Sur: cinco detenidos por cometer robos en Andalucía y Extremadura

Cae una banda de aluniceros del Polígono Sur: cinco detenidos por cometer robos en Andalucía y Extremadura
Tracking Pixel Contents