Una paciente zarandea y golpea "agresivamente" a una enfermera del Centro de Salud de Torreblanca

Una profesional del Centro de Salud de Torreblanca en Sevilla ha sido agredida de forma física y verbal este lunes, 4 de noviembre, en la mediodía durante una consulta médica. Concretamente, la sanitaria ha sido zarandeada, agarrada del cabello y golpeada "agresivamente" contra la mesa de la consulta, además de recibir insultos y amenazas por parte de una paciente.

Según han confirmado fuentes del caso a Europa Press, el incidente se produjo cuando una paciente, que acudía al Servicio de Urgencias por un motivo no prioritario, "se impacientó" ante la demora en la atención y accedió de manera sorpresiva a la consulta, donde atacó a la enfermera.

Así, agarró a la profesional del cabello e insistió en su ataque de tal forma que, para cesar el mismo, tuvieron que intervenir hasta tres personas más: la seguridad del centro, otra enfermera y un usuario.

La víctima fue atendida posteriormente, y se le han ofrecido los recursos necesarios para presentar las correspondientes reclamaciones. Efectivos de la Policía Nacional se desplazaron al centro y procedieron a la detención de la agresora, que fue trasladada a dependencias policiales. En repulsa a estos hechos, se ha celebrado durante la jornada una concentración simbólica frente al centro de salud en apoyo a la profesional agredida.

Tanto Comisiones Obreras (CCOO) como el Sindicato de Enfermería (Satse) en Sevilla han expresado su condena a la agresión. CCOO ha reclamado la adopción de medidas cautelares y de seguridad ante el "incremento" de este tipo de incidentes, mientras que Satse ha denunciado la "brutal agresión" sufrida por la sanitaria.