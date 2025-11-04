Prostituidas en "condiciones inhumanas": cae una red que captaba a mujeres con el método 'loverboy' en Dos Hermanas

Llegaban a España creyendo que iban a empezar una historia de amor en un nuevo país, pero la realidad resultó muy diferente. La Policía Nacional , en una operación conjunta entre los agentes de Extranjería y Fronteras de Dos Hermanas y Córdoba, ha detenido en la localidad sevillana a tres personas por un presunto delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

En el marco de la Operación Cano, la Policía Nacional ha informado en un comunicado que se ha logrado la detención de estas tres personas que formaban parte de un entramado criminal que obligaba a las mujeres a prostituirse en condiciones "inhumanas", sometidas además a un control férreo.

En ocasiones, ha detallado la Policía, los proxenetas rociaban a las mujeres con agua fría para mantenerlas despiertas y que pudieran seguir trabajando. Las primeras investigaciones arrojan que los delincuentes, bajo estos métodos, habrían obtenido unos 100.000 euros en solo siete meses gracias a la explotación sexual de varias mujeres.

Captadas bajo el método 'loverboy'

Estas mujeres, apuntan los investigadores, eran captadas en sus países de origen, bajo el método conocido como loverboy: los proxenetas las seducían, iniciaban una relación sentimental con ellas, se ganaban su confianza y, bajo este engaño, viajaban a España donde posteriormente eran prostituidas.

La investigación, desarrollada con la colaboración de una ONG especializada en la lucha contra la trata de seres humanos, permitió localizar a una víctima e identificar al grupo criminal responsable, quienes controlaban a las mujeres mediante cámaras y teléfonos, obligándolas a enviar su ubicación y a trabajar sin descanso, incluso enfermas. Sin horario y continuamente disponibles.

Las víctimas entregaban todo el dinero obtenido y acumulaban deudas falsas de unos 4.000 euros, supuestamente derivadas de los gastos de viaje o manutención. Una de ellas fue engañada con una oferta para cuidar a personas mayores, pero al llegar a España fue obligada a ejercer la prostitución las 24 horas del día, anunciada en páginas de contactos controladas por los proxenetas.