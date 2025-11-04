Sandra Peña dará nombre a un monumento contra el bullying: su padre y su tío acudirán a la inauguración

Sandra Peña dará nombre a un monumento contra el bullying en Villar de Rena (Badajoz). Este miércoles, su padre estará presente en la inauguración de la construcción en la localidad extremeña, que ha decidido homenajear así a la joven que se suicidó el pasado 14 de octubre en Sevilla tras sufrir bullying en el colegio Irlandesas Loreto.

Según informó el Ayuntamiento, el resultado de este monumento es fruto del Programa Colaborativo Ateneo de la Junta de Extremadura en colaboración con el colegio de la localidad y la asociación de mujeres de la localidad. Será un monumento dinámico que irá componiéndose poco a poco. Cada mes tendrá una pieza nueva relacionada con el acoso escolar.

La inauguración se realizará a partir de las 12.30 horas, junto al centro escolar. El Ayuntamiento de Villar de Rena ha pedido a través de las redes sociales la participación de todos sus vecinos en el homenaje a la memoria de Sandra después de "un suceso que podría haberse evitado". En el mismo estarán José Manuel Peña e Isaac Villar, padre y tío de la menor fallecida.

A la par que el monumento vaya creciendo, los niños del colegio de Villar de Rena irán tratando la temática del acoso escolar. Todo culminará con el fin del curso escolar.

El jueves, manifestación ante el Congreso

Este homenaje llega prácticamente una semana después de que los estudiantes salieran en varias ciudades de España protestando contra el Bullying. Las imágenes de Madrid y Sevilla quedaron en la retina de muchas personas por la multitud de alumnos que se concentraron para levantar la voz contra la violencia verbal y física en las aulas.

Los familiares de Sandra Peña acudieron a la manifestación de Sevilla, que recorrió desde Plaza Nueva al Palacio de San Telmo. La misma contó con la participación de 4.000 personas.

Además, la Asociación Trencats Contra las Violencias en las Escuelas ha convocado para este jueves 6 de noviembre una protesta frente al Congreso de los Diputados. La misma comenzará a partir de las 12 de la mañana y los padres de Sandra Peña también estarán presentes.

Esta protesta busca reclamar con urgencia la aprobación de una Ley Integral contra el Acoso Escolar.