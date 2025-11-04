Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Tiempo en Sevilla

Sevilla, en alerta este miércoles: estas son las horas de lluvias, vientos muy fuertes y tormentas por el aviso amarillo

Las tres comarcas de la provincia sevillana están con el mismo nivel de alerta: Campiña, Sierra Sur y Sierra Norte

Se esperan lluvias fuertes en Sevilla.

Se esperan lluvias fuertes en Sevilla. / Biel Aliño - EFE

Ramón Morales

Sevilla

La vaguada que este miércoles desembarca en Andalucía afectará a Sevilla con alerta por lluvias, tormentas y viento. Un aviso amarillo que se extenderá a la totalidad de la provincia en el tramo horario desde las 12.00 del mediodía hasta las 22.00 horas, según informa Aemet. Una situación que puede cambiar a medida que avanzan las horas.

La provincia de Sevilla estará afectada por avisos de nivel amarillo en el mismo tramo horario, con los mismos fenómenos y en las tres comarcas: Sierra Norte, Campiña y Sierra sur, con rachas de viento de componente sur de hasta 70 kilómetros por hora y 20 litros de lluvia por metro cuadrado en una hora.

Previsión por horas en Sevilla capital

Según los datos que maneja Aemet, Sevilla capital comenzará sin lluvias hasta las 07.00 horas, 0% de probabilidad; desde esa hora y hasta las 12.00 aumenta hasta el 10% la posibilidad de precipitaciones y tormentas; a partir de ahí y hasta las 19.00 horas sube al 100% de lluvias con un 80% de tormentas, ya con el aviso amarillo activo en la capital por la vaguada; a partir de las 19.00 horas y hasta el final del día seguirá el ambiente inestable con un 70% de probabilidad de lluvias y aparato eléctrico.

Para este miércoles, en general en la provincia de Sevilla se esperan cielos nubosos de nubes altas aumentando a cubiertos, con chubascos moderados, localmente fuertes y ocasionalmente acompañados de tormentas a partir del mediodía. Las temperaturas seguirán con pocos cambios, máximas de 25-26 y mínimas de 13-14 grados. Los vientos, por su parte, serán de componente este flojos, tendiendo a componente sur moderados con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes por la tarde, girando y amainando a componente oeste al final del día.

