Sevilla cancela los talleres de distrito por la alerta naranja de lluvia de este miércoles

Un semana después del histórico temporal que vivió Sevilla, la ciudad vuelve a estar amenazada para este miércoles por avisos de nivel naranja por fuertes lluvias y avisos amarillos por vientos y tormentas. Por ello el Ayuntamiento ha anunciado la cancelación de todos los Talleres Socioculturales programados para la tarde del miércoles 5 de noviembre, a partir de las 14:00 horas, debido a la activación de la alerta naranja por lluvias y viento decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La medida afecta a las actividades previstas en todos los distritos de la ciudad, como medida de precaución ante las previsiones de inestabilidad meteorológica. También, el Ayuntamiento de Sevilla ha decidido cerrar preventivamente los parques, instalaciones deportivas y el cementerio y así evitar riesgos y que haya vecinos en una situación de peligro. Según estos avisos, lo peor del temporal se concentrará desde las 14.00 a las 22.00. Además, habrá rachas de viento de 60-70 km/h.

Esta decisión llega justo una semana después de las fuertes lluvias que provocaron más de 400 incidencias en la ciudad. Según datos de Emasesa, se recogieron 115 litros por metro cuadrado, aunque desde Aemet han rebajado esta cifra hasta los 99 litros por metro cuadrado. El pasado miércoles, el Ayuntamiento también tomó la medida de cerrar parques, instalaciones deportivas y el Cementerio Municipal, afectando en esa ocasión a la Feria del Libro.

Lluvia este miércoles en Sevilla

Según los datos que maneja Aemet, Sevilla capital comenzará sin lluvias hasta las 07.00 horas, 0% de probabilidad; desde esa hora y hasta las 12.00 aumenta hasta el 10% la posibilidad de precipitaciones y tormentas; a partir de ahí y hasta las 19.00 horas sube al 100% de lluvias con un 80% de tormentas, ya con el aviso amarillo activo en la capital por la vaguada; a partir de las 19.00 horas y hasta el final del día seguirá el ambiente inestable con un 70% de probabilidad de lluvias y aparato eléctrico.

Aemet predice alerta naranja de lluvia en Sevilla para este miércoles 5 de noviembre / Francisco J. Olmo / Europa Press

Para este miércoles, en general en la provincia de Sevilla se esperan cielos nubosos de nubes altas aumentando a cubiertos, con chubascos moderados, localmente fuertes y ocasionalmente acompañados de tormentas a partir del mediodía. Las temperaturas seguirán con pocos cambios, máximas de 25-26 y mínimas de 13-14 grados. Los vientos, por su parte, serán de componente este flojos, tendiendo a componente sur moderados con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes por la tarde, girando y amainando a componente oeste al final del día.

Según advirtió este lunes Juan de Dios del Pino, delegado territorial de esta agencia, "una cosa que ha ocurrido en un lugar puede volver a ocurrir, y esto podría suceder de nuevo". El propio Juan de Dios del Pino explicó que a Sevilla "están llegando borrascas con otras características" diferentes a lo registrado por lo general en esta zona. "De hecho, la del pasado 29 de octubre tenía, digamos, un componente subtropical importante, con mucho más vapor de agua del habitual", subrayó este responsable de la Aemet.