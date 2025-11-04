Sevilla convoca las oposiciones para 67 nuevas plazas de bomberos el 28 de noviembre

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos, ha fijado para el próximo 28 de noviembre de 2025 la fecha del primer ejercicio de las oposiciones destinadas a cubrir 67 plazas de bomberos. La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Sevilla, marca un paso clave en la ampliación de la plantilla del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de la capital andaluza.

Así aparece en un anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Sevilla este martes, consultado por Europa Press, donde se detalla que la prueba tendrá lugar a las 11:00 horas, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, para las personas aspirantes admitidas al referido proceso selectivo.

Refuerzo del cuerpo de bomberos

El delegado de Seguridad y Recursos Humanos, Ignacio Flores, aseguró a mediados del pasado mes de enero que antes de final de año habría 112 nuevos bomberos.

El edil afirmó entonces que el 1 de abril de 2025 se incorporarían a la plantilla 45 nuevos bomberos y que en diciembre finalizarían los procesos selectivos de las 67 plazas restantes.