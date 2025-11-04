Sevilla se rinde al queso artesano: QUESARTE 2025 aterriza en Torre Sevilla este fin de semana

Del 7 al 9 de noviembre, la plaza norte del centro comercial torre sevilla acoge QUESARTE 2025, el Salón Europeo del Queso Artesano, con acceso gratuito, más de 25 productores nacionales e internacionales, degustaciones en formato tapa y una novedad: el mejor helado de turrón de España se servirá en clave “gourmet” para maridar con quesos de prestigio. La cita, que inaugurará oficialmente el viernes a las 11:00, entregará además los European Cheese Awards 2025 y aspira a superar las 40.000 tapas servidas el año pasado.

Sabores con sello D.O.P. y acento europeo

Puestos de maestros queseros con cuñas y piezas listas para llevar / El Correo

QUESARTE 2025 llega con una propuesta pensada para disfrutar y aprender. La organización ha diseñado un recorrido donde descubrir quesos con Denominación de Origen y elaboraciones de autor que muestran la diversidad de la península y Europa. En los mostradores encontrarás clásicos como Idiazabal, Manchego D.O.P., Mahón-Menorca, San Simón Da Costa, Tetilla o los inconfundibles Afuega’l Pitu y Casín; y frente a ellos, una selección internacional que invita a comparar texturas y afinados con nombres del calibre de Stilton, Comté, Gusthöfer o Alp Blossom.

Cada porción se ofrecerá en formato tapa para facilitar la cata y potenciar el maridaje con propuestas de vino, refrescos premium y especialidades locales que acompañarán la experiencia.

Además, este año se suma una estrella inesperada, el maestro heladero que firma el mejor helado de turrón de España presentará versiones concebidas para dialogar con quesos de distinta curación. Una fusión entre tradición pastelera e innovación láctea que promete colas y fotos para compartir.

Horarios, ubicación y cómo organizar tu visita

La cita abre el viernes y sábado de 10:00 a 22:00 y el domingo de 10:00 a 16:00, ideal para quienes quieran escaparse a mediodía o apurar la tarde con amigos y familia. La inauguración institucional será el viernes a las 11:00 y, tras el acto, se celebrará la entrega de premios de los European Cheese Awards 2025 (cuyas catas se han desarrollado en el IES Heliópolis los días 30 y 31 de octubre).

Entrada libre a más de 25 expositores y degustaciones en formatos tapa / El Correo

La feria se ubica en la plaza norte del centro comercial torre sevilla, junto a La Industrial y Primark, un punto fácil de localizar y perfectamente conectado con transporte público, carril bici y parking, lo que convierte al evento en plan cómodo incluso si vienes con niños. El acceso es gratuito, y el formato tapa permite montar tu propia “ruta” de quesos sin complicaciones. La organización confía en rebasar el listón de la pasada edición, cuando se sirvieron más de 40.000 tapas.

Consejo para tu visita Llega temprano para catar con calma las referencias de mayor tirón (Idiazabal, Manchego y Stilton suelen agotar rápido en horas punta)

Deja un hueco final para el helado de turrón, perfecto para resetear el paladar después de los curados

Si quieres vivir el ambiente de los premios, apunta la franja del viernes a mediodía

Quién viene: artesanos de Andalucía, España y Portugal

Entre los nombres destacados figuran Quesos del Casar (Extremadura), La Pastora de Grazalema (Cádiz), Quesos y Besos (Jaén), El Pastor del Torcal (Málaga), Quesería S’Arangí (Menorca), Queixeria Prestes (Lugo), Ojos del Guadiana (Ciudad Real), Señorío de Monesterio (Badajoz), Facendera Quesos (León) o Quesos El Llano Jaral (Málaga), además de productores canarios y portugueses, y propuestas “dulces” como La Tarta de la Madre de Cris o Pastelería de Portugal. La presencia de marcas colaboradoras —desde bodegas hasta refrescos premium— asegura maridajes a la altura para completar la experiencia.

Para quienes disfrutan con la compra directa, QUESARTE es la ocasión ideal para conversar con los maestros queseros, preguntar por tiempos de curación, leches empleadas (vaca, oveja, cabra o mezclas), afinados y conservación en casa. Muchas queserías ofrecerán piezas y cuñas listas para llevar, y no faltarán recomendaciones de corte y servicio para tus mesas navideñas.