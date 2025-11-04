Triana, Los Remedios, el Porvenir y Plaza de España: dónde están y cómo serán los nuevos parkings de Sevilla

Sevilla proyecta ocho aparcamientos subterráneos públicos que sumarán en torno a 1.000 plazas. El Ayuntamiento avanza en su proyecto para conformar una primera red de microparkings en Los Remedios y en El Porvenir y para ejecutar dos grandes infraestructuras junto a la Plaza de España y en la Plaza de San Martín de Porres de Triana. Serán las primeras iniciativas de estas características que se completan en la ciudad desde la finalización del parking de Rafael Salgado en Bami. No obstante, aún no hay plazos para el inicio de las obras ni para su puesta en servicio.

El Ayuntamiento aprobará en el próximo Pleno el cambio de calificación jurídica de los tramos de subsuelo donde está previsto que se construyan los primeros seis microparkings, con una capacidad de entre 100 y 150 plazas cada uno reservados para los vecinos. Tras un periodo de exposición pública deberán pasar de bien demanial a patrimonial para que a continuación se puedan licitar las obras y vender las plazas a los residentes.

Toda esta compleja tramitación urbanística ya provocó durante la etapa de Alfredo Sánchez Monteseirín la paralización de una red completa de aparcamientos para residentes en los barrios de la ciudad debido a que se vendieron las plazas sin que se hubieran realizado previamente las modificaciones urbanísticas correspondientes.

Estos seis microparkings, que se han fijado como prioritarios por parte del Ayuntamiento estarán ubicados en El Porvenir y en Los Remedios. Concretamente, estarán en la calle Virgen de Luján junto a la calles Santa Fe; en Virgen de la Antigua entre Padre Damián y Virgen de la Oliva; en calle Bogotá entre Felipe II y Pedro Salinas; en Felipe II entre Gaspar Alonso y Diego de la Barrera; entre Diego de la Barrera y Nuestro Padre Jesús de la Victoria y en Genaro Parladé con calle Tabladilla. Todos estos aparcamientos estarán reservados para residentes que podrán adquirir las plazas.

Grandes aparcamientos subterráneos

El Ayuntamiento trabaja también en las dos concesiones de obra pública que tramitará la Gerencia de Urbanismo para la ejecución de dos grandes parkings en la plaza de San Martín de Porres en Triana y en la Plaza Ejército Español junto a Capitanía.

Con estos proyectos, en Triana se ganarán más de 270 plazas de aparcamientos y en la Plaza del Ejército Español, se duplicarán las plazas actuales pasando de las 110 en superficie que hay ahora mismo a 244 plazas.