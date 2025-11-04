VPO en Algodonera y pisos de lujo en Cruz del Campo: Sevilla da luz verde a 184 viviendas en los nuevos barrios

Algodonera y Cruz del Campo son dos de los nuevos barrios con los que contará Sevilla en los próximos años dentro de su expansión residencial, que incluye además nuevas viviendas en otras zonas como Hacienda El Rosario, Isla Natura, Regimiento de Artillería, Villanueva del Pítamo, Su Eminencia, Cortijo del Cuarto o el entorno de Fibes.

Ambos proyectos se encuentran ya en marcha con varios hitos alcanzados, y este martes sumarán uno nuevo: la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente ha decidido dar luz verde a dos promociones, una de 84 VPO en el caso de Algodonera, junto a Alcosa, y otra de 100 viviendas premium en los antiguos terrenos de Cruzcampo.

Promoción de Emvisesa en Algodonera

En concreto, en Algodonera se concede licencia de obras de nueva planta de edificación desarrollada en planta baja más ocho plantas, a la que se suma una de sótano, para uso residencial de 84 viviendas protegidas que se levantarán en el terreno denominado ARI-DE-01, parcela 25.

Precisamente, se trata de una de las promociones que la Junta de Andalucía subvenciona, por lo que estará en la obligación de mantener el régimen de alquiler o cesión del uso durante al menos 20 años desde la fecha de la calificación definitiva.

Este terreno de 2.222 m2 tendrá un total de 68 viviendas de dos dormitorios (4 de ellas accesibles) y 16 viviendas de tres dormitorios, todas ellas con garaje. El edificio contará también con espacios comunitarios en planta baja y piscina, y con calificación energética A-A.

La urbanización total de la zona incluye un gran espacio público con 50.700 metros cuadrados de zonas verdes y más de 21.100 dedicados a viario, acerado y aparcamientos (el proyecto contempla que se crearán 459 plazas en superficie).

Edificio de Vía Célere en Cruzcampo

En la Cruz del Campo, se construirá un edificio desarrollado entre catorce y cinco plantas sobre rasante, y destinado a 100 viviendas, un local comercial, un local comunitario y piscina, y dos plantas bajo rasante destinadas a garajes y trasteros. Se trata de un proyecto que surge tras el acuerdo entre Vía Célere y Aliseda -controlada por el fondo estadounidense Blackstone- para la permuta y gestión conjunta de terrenos en este nuevo desarrollo residencial el pasado mes de febrero.

Dentro de la operación -que incluye otra parcela aparte de la que ahora ha obtenido la licencia, que es R.M.A. 3.1-, Vía Célere adquirió un terreno de 24.000 metros cuadrados en este nuevo barrio de la capital hispalense en el que se levantarán en torno a 2.000 viviendas por parte de distintas promotoras.

"Ambas promociones se diseñarán con un concepto premium, incorporando viviendas de 2 a 4 dormitorios, garaje y trastero, así como zonas comunes heterogéneas con piscina y espacios verdes. Además, los proyectos integrarán los más avanzados estándares de eficiencia energética y diseño sostenible, garantizando un alto confort para los residentes y una menor huella ambiental", subrayaban en febrero las empresas firmantes del acuerdo.

En los terrenos de la antigua fábrica de Cruzcampo se llevarán a cabo diversas promociones inmobiliarias con casi 2.000 nuevas viviendas, de ellas 1.073 serán de renta libre, y 890 de carácter público, además de incluir 29.000 metros cuadrados de suelos para uso terciario.