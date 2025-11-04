Las VPO en alquiler de Palmas Altas costarán de 450 a 900 euros al mes: no podrán venderse en 50 años

Las VPO en alquiler de Emvisesa en Palmas Altas ya tienen precios y serán superiores a otras promociones públicas de Sevilla y su área metropolitana. Los 415 pisos repartidos en cuatro promociones se ofertarán a rentas mensuales que oscilan entre los 450 y los 900 euros en función de los metros cuadrados y si incluyen o no garaje y trasteros. Para comercializar y gestionar la empresa municipal de vivienda que depende del Ayuntamiento de Sevilla recurrirá a una agencia especializada que contratará por un importe de 263.000 euros.

Estas promociones de Emvisesa en alquiler en Palmas Altas se ajustarán además a un nuevo modelo que responde a la normativa establecida por el Ministerio de Vivienda para todas aquellos proyectos que cuenten con ayudas estatales o con fondos europeos. De esta forma, para acogerse a la financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Ayuntamiento ha acordado incorporar el 'blindaje' de estas promociones durante 50 años. Es decir, durante cinco décadas deberán permanecer como viviendas en arrendamiento en alquiler asequible sin posibilidad de que sean vendidas o desclasificadas.

Esta es precisamente la condición que el Ejecutivo central ha querido establecer para todos los proyectos públicos y que gobiernos como la Junta de Andalucía rechazan que sea una obligación. Fue, de hecho, uno de los aspectos de la Ley de Vivienda de 2023 que la Administración autonómica llevó al Tribunal Constitucional y una de las alegaciones que ha presentado al nuevo plan estatal.

Los nuevos proyectos de VPO en alquiler, que ya se encuentran en obras, se distribuyen en cuatro promociones: Residencial Puerta Real (138 pisos); Residencial Puerta Jerez (137 pisos), Residencial Puerta Carmona (70) y Residencial Puerta Osario (70). Todas cuentan con plazas de garaje y en algunos casos, además, dispondrán de trastero.

Estas cuatro promociones se alquilarán en régimen general, es decir, para hogares con ingresos que no superen cuatro veces el IPREM, en torno a 2.400 euros al mes. Los precios máximos de arrendamiento se calculan en función de una fórmula que tiene en cuenta el valor del metro cuadrado del suelo, el coeficiente que se aplica en el caso de Sevilla y el coeficiente para el régimen general que es superior al que se aplica por ejemplo a las viviendas de categoría especial o de precio limitado. A partir de ahí cada piso tiene un precio máximo asignado en función de su superficie. Ese es el punto de partida publicado por parte de Emvisesa en el contrato licitado para la contratación de una comercializadora, aunque posteriormente puede experimentar variaciones a la baja (nunca al alza).

Cuatro promociones

El Residencial Puerta Real se distribuye en dos parcelas que suman 4.779 metros cuadrados con capacidad para 69 viviendas cada una de ellas. De ellas habrá 36 de dos dormitorios, 100 de tres dormitorios y dos pisos de cuatro habitaciones con 98 metros cuadrados cada una. Ocho de los pisos se han construido además sin barreras arquitectónicas y adaptados por tanto a personas con discapacidad.

El acceso a las líneas de ayudas obliga a que estas viviendas tengan unos precios máximos en función de sus metros cuadrados. Así, por ejemplo, una piso de tres dormitorios habitaciones con 79 metros cuadrados y con garaje se ofertará a un precio máximo de 589 euros. Si se trata de un piso más pequeño, de dos habitaciones, el coste máximo es de 482 euros. Los dos inmuebles de mayor tamaño, con más de 98 metros cuadrados y cuatro dormitorios se elevarán por encima de los 705 euros mensuales.

En el caso de Residencial Puerta Jerez están proyectadas 38 viviendas de dos dormitorios, 98 de tres habitaciones y una de cuatro repartidas en seis portales. Los precios máximos, en este caso, son más elevados, al aplicarse un mayor módulo base. Así, los alquileres se sitúan entre los 611 euros de una vivienda de dos dormitorios y los 937 que se estiman para el único piso de cuatro dormitorios en una superficie de 98 metros cuadrados. Este será el piso de alquiler más alto de estas promociones de VPO.

Los residenciales Puerta Carmona y Puerta Osario, ambos con 70 viviendas, disponen de 36 de dos dormitorios, 100 de tres dormitorios y cuatro de cuatro dormitorios entre ambas promociones. Todas disponen de garaje y 30 cuentan también con trasteros asociados. Los precios oscilan entre los 474 euros de los pisos de dos dormitorios y los 716 de las viviendas de cuatro dormitorios.

Todos estos precios son superiores a la última promoción aprobada por Emvisesa en alquiler en Sevilla, ubicada en Hacienda del Rosario. En ese caso los 218 pisos se ofertaron con rentas entre 373 y 562 euros mensuales. También son superiores a los establecidos como máximos por la Diputación Provincial de Sevilla en su última convocatoria de ayudas con la que financia el 50% de las obras de VPO en alquiler siempre y cuando las rentas mensuales no sean superiores a 350 euros.

Una agencia de comercialización

Para la comercialización de estos cuatro edificios, Emvisesa recurrirá a una empresa privada a través de un contrato que se ha licitado por un importe de 263.000 euros. La nueva agencia se encargará de informar a los demandantes, seleccionar los candidatos de acuerdo con las bases, tramitar todos los expedientes y depósitos de fianzas y realizar un seguimiento permanente de la promoción.

El contrato establece la posibilidad, además, de que si no se consigue completar la promoción a través del registro de demandantes, la empresa adjudicataria podrá elaborar un plan de comercialización.