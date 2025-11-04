Triana, la Cartuja o el Porvenir: "Hay inundaciones que podrían poner en apuros a varias zonas de Sevilla"

En Sevilla cayeron 99,5 litros por metro cuadrado durante la tormenta del pasado miércoles, según datos de la Aemet. Y pese a que se vieron afectados garajes y calles, las consecuencias podrían haber sido mucho más devastadoras, sobre todo en algunos enclaves situados en zonas inundables como Triana, San Jerónimo, Los Remedios, el Porvenir, Tablada o la Cartuja. Unos barrios que, de producirse un episodio tan excepcional como el de la dana de Valencia, quedarían totalmente anegados.

"Hay inundaciones que podrían poner en un apuro a algunas zonas en caso de que se produzca un desbordamiento del Guadalquivir", explica Víctor Manuel González, técnico en coordinación de emergencias y divulgador meteorológico. "Estas ciudades con poca inclinación, como Valladolid y Sevilla, a poco que suba el río por encima del caudal máximo, se pueden inundar", apunta González a El Correo de Andalucía.

Según este experto, lo ideal sería "evitar esas zonas porque nunca se sabe cuándo puede fallar todo e inundarse". "Por eso es importante observar los mapas de zonas inundables y, en caso de que estén ya construidas, elaborar un plan de autoprotección y evacuación para esos posibles escenarios", recomienda este técnico en emergencias. "Desde luego pensar que nunca te va a tocar no es muy inteligente. Si ha ocurrido antes, puede volver a ocurrir".

Triana, la Cartuja, San Jerónimo

Este tipo de fenómenos meteorológicos se dividen entre aquellos que pueden ocurrir de manera puntual en una década, en un siglo o en 500 años. Son los llamados periodos de retorno: el tiempo que transcurre para que un episodio concreto se repita. Y los hay catastróficos, de solo registrarse cada medio milenio, pero pueden suceder: "En la dana de Valencia, por ejemplo, se llegó a ese nivel de retorno de 500 años", precisa Víctor Manuel González.

Mapa de zonas inundables de origen fluvial en Sevilla en un periodo de retorno de 500 años. / MINISTERIO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Precisamente el Ministerio de Transición Ecológica, en su mapa de zonas inundables de origen fluvial, resalta muchos barrios sevillanos para ese tiempo de retorno. Es decir: que de ocurrir una de esas anegaciones que solo se dan cada 500 años, buena parte de la ciudad quedaría afectada. Son "de una probabilidad baja o excepcional", tal como define el propio Ministerio en la leyenda. Pero como se vio en la Comunidad Valencia hace justo un año, ocurren.

Así, en ese escenario, San Jerónimo, Triana, Los Remedios, El Porvenir, La Cartuja, Tablada o Los Bermejales resultarían dañados. El panorama, sin embargo, cambia al ver los lugares inundables en sucesos "de una probabilidad media u ocasional", los que se dan cada 100 años: ahí el río podría anegar enclaves como la Vega de Triana y las calles Castilla y Ronda de Triana, la mayoría de la Cartuja o Tablada.

Mapa de zonas inundables de origen fluvial en Sevilla en un periodo de retorno de un siglo. / MINISTERIO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA

"En Sevilla, a diferencia de Valencia, al ser ríos más largos, ves venir estas situaciones con algo más de tiempo, no ocurre en minutos", ilustra Víctor Manuel González. "En Valencia hay muchas ramblas que están secas durante casi todo el año y corren de manera inmediata con las tormentas. En la capital andaluza, sin embargo, se necesitaría una gran borrasca que desbordara los afluentes del Guadalquivir, aportándole un caudal que no pudiera asumir".

Tormentas "más frecuentes e intensas"

Todo esto, además, se debe ver en un contexto en el que situaciones como la tormenta del pasado miércoles "van a ser más frecuentes", según advirtió Juan de Dios del Pino, delegado territorial de en Andalucía de la Aemet. "Tenemos ahora una atmósfera con más capacidad, más energía y está más caliente. ¿Esto significa que nos vamos a encontrar con más frecuencia episodios como el que vivimos en Sevilla la pasada semana? Pues sí, claro".

Según ha aclarado este experto, "una cosa que ha ocurrido en un lugar puede volver a ocurrir, y esto podría suceder de nuevo". Y no solo hay que tener en cuenta que se repitan fenómenos similares: también podrían incidir con aún más virulencia. "Como digo, esta atmósfera es diferente y se va a calentar aún más, así que cabe la posibilidad incluso de encontrar episodios más intensos que este último", ha detallado Del Pino.