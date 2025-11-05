Choque entre los candidatos a rector de la Universidad de Sevilla: Vargas se niega a debatir con Gutiérrez

La campaña de la segunda vuelta de las elecciones al rectorado de la Universidad de Sevilla se calienta. La candidata continuista, Carmen Vargas, ha declinado participar en un nuevo debate con su rival, José Luis Gutiérrez, con el argumento de que en esta fase va a "priorizar el contacto directo con la comunidad universitaria".

José Luis Gutiérrez, decano de la Facultad de Odontología, ha reaccionado a la decisión y ha emplazado a Vargas a un cara a cara, en el que pretende contrastar sus propuestas para la nueva etapa del equipo de gobierno de la Hispalense. El candidato recordó que "en el seno de la Junta Electoral General se acordó celebrar al menos dos debates, uno en cada vuelta, ya que se trataba de dos formatos distintos, el primero a siete candidatos y éste a dos".

Gutiérrez ha afeado la negativa de Vargas a debatir en esta segunda vuelta. Y ha recordado que desde su candidatura "siempre" han defendido los debates por considerarlos "herramientas clave en la democracia". En esta línea, el catedrático acusa de "apagón informativo" al actual equipo del Rectorado, del que ha formado parte Vargas hasta su presentación oficial como candidata a estas elecciones.

En un comunicado oficial compartido en redes sociales, Vargas expone que mantiene "una postura firme y coherente: sigo trabajando con rigor, serenidad y respeto". A su juicio, "no existe ningún acuerdo previo sobre la celebración de nuevos debates". Recuerda que en la primera vuelta ya se organizó un "debate público, extenso y transparente, que cumplió plenamente su función". Dado que la campaña para la segunda fase solo abarca dos días, indica, "priorizamos lo verdaderamente importante: estar con la comunidad universitaria, escuchar y dialogar de tú a tú". "No se trata de debatir más, sino de dialogar mejor -añade-. Porque el diálogo real no se mide en minutos de plató, sino en escucha, cercanía y compromiso".

Según fuentes de la candidatura de Gutiérrez, el pasado lunes por la mañana representantes de ambos equipos se reunieron para negociar condiciones del debate. "Su representante dijo que tenía que consultar si querían o no debate y que nos dirían algo pronto y ya no hemos vuelto a saber nada más. Mañana -por este jueves- empieza la campaña de dos días de duración. El no no lo han dicho. Han optado por el silencio y dejar pasar los días".

El trasfondo de este pulso se inscribe en el contexto de unas elecciones que, tras la primera vuelta celebrada el pasado 30 de octubre, están más que reñidas: dejaron a Vargas, catedrática de Microbiología, como la candidata más votada con el 26,62% de los votos y a Gutiérrez, catedrático de Cirugía Oral y Maxilofacial, con el 21,96% de los votos. Ambos se disputan el cargo en una elección inédita para la institución sevillana, marcada por la participación universal ponderada de toda la comunidad universitaria para elegir al sucesor de Miguel Ángel Castro al frente de una institución formada por más de 80.000 personas y que cuenta con un presupuesto anual de más de 634 millones de euros.

La elección definitiva del nuevo rector tendrá lugar el próximo 10 de noviembre y la proclamación oficial será el próximo 14 de noviembre. Un total de 65.545 personas están llamadas a votar en este proceso electoral: 3.107 en el sector A (profesores doctores de cuerpos docentes universitarios), 2.418 en el sector B (personal docente e investigador no perteneciente al sector A), 56.907 en el sector C (estudiantes) y 3.113 en el sector D (personal técnico de gestión, administración y servicios).