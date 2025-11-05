Sevilla
La biblioteca pública de la calle Feria cierra "de forma indefinida" por falta de personal
La clausura del espacio municipal Alberto Lista se debe a una baja médica "que no se ha podido cubrir", según aclara el Ayuntamiento de Sevilla, que espera reabrirlo "esta semana o la que viene"
"Esta biblioteca permanecerá cerrada de forma indefinida". Esto avisa el cartel pegado en la puerta del espacio público municipal Alberto Lista, ubicado en la calle Feria número 57 y dependiente del Ayuntamiento de Sevilla. El motivo de su clausura está en la falta de personal para cubrir la baja médica de una funcionaria, según ha podido saber El Correo de Andalucía y confirman desde el Consistorio.
"El cierre se ha producido por la baja de la trabajadora de esta biblioteca, que no se ha podido cubrir", explican fuentes municipales. Según aclaran desde el Ayuntamiento de la capital andaluza, la previsión es que esta empleada "se reincorpore a lo largo de esta semana". "Si finalmente no pudiera volver en estos días, se buscaría otra solución para intentar reabrir este espacio la semana que viene".
Así, este servicio público municipal se ha dejado de prestar desde hace ya varios días en la calle Feria, una de las arterias principales del barrio de la Macarena. "La atención a los usuarios se está cubriendo con las tres bibliotecas cercanas: San Julián, Julia Uceda y Felipe González", señalan desde el Consistorio a este periódico.
En redes sociales, algunos usuarios han mostrado su indignación por este cierre: "¿Sabéis por qué está cerrada esta biblioteca por tiempo indefinido? Pues porque el Ayuntamiento de Sevilla no cubre las bajas médicas", publicó el pasado domingo Diego García en X (antes conocida como Twitter). "¿Y sabéis lo que me ha pasado esta mañana? Me he acercado a la biblioteca Felipe González y estaba cerrado el préstamo de libros por el rodaje de una película. Madre mía, qué despropósito", tuiteó un día después.
