En Directo
El tiempo en Sevilla, en directo: Aemet mantiene activa la alerta naranja por lluvia y tormentas hasta las 20:00 horas
Hay avisos este miércoles de nivel naranja y amarillo por lluvias, tormentas con fuerte aparato eléctrico y fuertes vientos en varias provincias de Andalucía
Las alertas en Sevilla de la Agencia Estatal de Meteorología están activas desde las 14:00 horas. En la Campiña sevillana se esperan tormentas con abundante aparato eléctrico, sin descartar granizo grande y tornados.
La vaguada que este miércoles desembarca en Andalucía afectará a la provincia Sevilla que volverá a estar una semana después en alerta naranja por lluvias, tormentas y viento.
Cierre preventivo de Parques, instalaciones deportivas y cementerio
Emergencias Sevilla recuerda que todos lo parques, instalaciones deportivas y cementerios permanecerán cerrados de manera preventiva durante la toda la jornada del miércoles.
Una vez finalicen las alertas y el episodio metereológico, y tras la inspección oportuna de los técnicos, se volverá a la normalidad.
Activado el Plan Territorial de Emergencias de Sevilla
El ayuntamiento de Sevilla mantiene activo desde las 09:00 horas el Plan Territorial de Emergencias de Sevilla en fase Preemergencia Nivel 1 ante los pronósticos oficiales emitidos por la Aemet para la jornada de este miércoles en la capital andaluza. Los avisos activos hasta el momento son los siguientes:
🟧Nivel Naranja por lluvias
🟧Nivel Naranja por tormentas
🟨Nivel Amarillo por viento, con rachas máximas 70 km/h.
Alerta naranja en media Andalucía
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia en Andalucía cielos nubosos aumentando a cubiertos, con chubascos tormentosos que se extenderán de oeste a este durante la segunda mitad del día, más intensos en la mitad occidental donde pueden ser localmente muy fuertes, y por los que se activará el aviso naranja en Huelva, Sevilla, Cádiz y Málaga, y amarillo en Córdoba y Granada.
Precaución por fuertes rachas de viento
Desde Emergencias Sevilla piden precaución a la ciudadanía en previsión a las fuertes rachas de viento que se esperan para la tarde de este miércoles en Sevilla capital. Piden retirar objetos que se puedan caer al vacío y tener cuidado en las zonas de arbolado y con estructuras metálicas, entre otras recomendaciones.
El alcalde de Sevilla pide "sensatez y calma" ante el aviso naranja por lluvia y viento
José Luis Sanz, ha hecho este miércoles, coincidiendo con el aviso naranja por lluvia y viento en esta zona occidental de Andalucía, un llamamiento a la calma y que los ciudadanos actúen con "sensatez, sentido común y tranquilidad".
Una semana después de las inundaciones registradas en la capital andaluza, el regidor ha señalado que en esta jornada se espera "mucha menos agua que el otro día".
No obstante, ha recordado que el Ayuntamiento tiene decretado un nivel de preeemergencia que implica que, a partir de las 13 horas, se podrán incrementar las dotaciones de Policía Local, Protección Civil y Bomberos.
