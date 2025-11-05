El tiempo en Sevilla, en directo: Aemet mantiene activa la alerta naranja por lluvia y tormentas hasta las 20:00 horas

Las alertas en Sevilla de la Agencia Estatal de Meteorología están activas desde las 14:00 horas. En la Campiña sevillana se esperan tormentas con abundante aparato eléctrico, sin descartar granizo grande y tornados.

La vaguada que este miércoles desembarca en Andalucía afectará a la provincia Sevilla que volverá a estar una semana después en alerta naranja por lluvias, tormentas y viento.

Cierre preventivo de Parques, instalaciones deportivas y cementerio Emergencias Sevilla recuerda que todos lo parques, instalaciones deportivas y cementerios permanecerán cerrados de manera preventiva durante la toda la jornada del miércoles. Una vez finalicen las alertas y el episodio metereológico, y tras la inspección oportuna de los técnicos, se volverá a la normalidad.

Activado el Plan Territorial de Emergencias de Sevilla El ayuntamiento de Sevilla mantiene activo desde las 09:00 horas el Plan Territorial de Emergencias de Sevilla en fase Preemergencia Nivel 1 ante los pronósticos oficiales emitidos por la Aemet para la jornada de este miércoles en la capital andaluza. Los avisos activos hasta el momento son los siguientes: 🟧Nivel Naranja por lluvias 🟧Nivel Naranja por tormentas 🟨Nivel Amarillo por viento, con rachas máximas 70 km/h.

Avisos naranja en Andalucía para este miércoles / Aemet Alerta naranja en media Andalucía La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia en Andalucía cielos nubosos aumentando a cubiertos, con chubascos tormentosos que se extenderán de oeste a este durante la segunda mitad del día, más intensos en la mitad occidental donde pueden ser localmente muy fuertes, y por los que se activará el aviso naranja en Huelva, Sevilla, Cádiz y Málaga, y amarillo en Córdoba y Granada. Más información aquí.

Precaución por fuertes rachas de viento Desde Emergencias Sevilla piden precaución a la ciudadanía en previsión a las fuertes rachas de viento que se esperan para la tarde de este miércoles en Sevilla capital. Piden retirar objetos que se puedan caer al vacío y tener cuidado en las zonas de arbolado y con estructuras metálicas, entre otras recomendaciones.