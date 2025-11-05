Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

El tiempo en Sevilla, en directo: Aemet mantiene activa la alerta naranja por lluvia y tormentas hasta las 20:00 horas

Hay avisos este miércoles de nivel naranja y amarillo por lluvias, tormentas con fuerte aparato eléctrico y fuertes vientos en varias provincias de Andalucía

Sevillanos refugiándose de la lluvia y el fuerte viento

Sevillanos refugiándose de la lluvia y el fuerte viento / Rocío Ruz / Europa Press

Ana Ramos Caravaca

Claudio Guarino

Jorge Jiménez

Las alertas en Sevilla de la Agencia Estatal de Meteorología están activas desde las 14:00 horas. En la Campiña sevillana se esperan tormentas con abundante aparato eléctrico, sin descartar granizo grande y tornados.

La vaguada que este miércoles desembarca en Andalucía afectará a la provincia Sevilla que volverá a estar una semana después en alerta naranja por lluvias, tormentas y viento.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sevilla, en alerta este miércoles: estas son las horas de lluvias, vientos muy fuertes y tormentas por el aviso amarillo
  2. Sevilla ya tiene fecha para el encendido de las luces de Navidad: días y horas en los que llegará la ilusión a las calles
  3. Los tanques de la Alameda y Kansas City: así funciona el arma contra tormentas que llegará a Sevilla Este y Triana
  4. ¿Cuándo volverá a llover en Sevilla? Estos son los próximos días con más probabilidad según Aemet
  5. El Ayuntamiento pone a la venta una vivienda de 37 metros en el Prado por 98.000 euros y locales desde 52.000
  6. Los Juzgados de Primera Instancia comienzan a llegar a Palmas Altas: 'Lo de venir lejos lo asumes, pero ¿cómo funcionamos?
  7. Impulso a la mejora y construcción de 600 viviendas en el Polígono Sur: la Junta instalará su oficina a final de año
  8. Del Prado a Palmas Altas y de Sevilla Este a Triana: en 2030 el metro estará en obras en dos líneas por primera vez

El tiempo en Sevilla, en directo: Aemet mantiene activa la alerta naranja por lluvia y tormentas hasta las 20:00 horas

El tiempo en Sevilla, en directo: Aemet mantiene activa la alerta naranja por lluvia y tormentas hasta las 20:00 horas

Muere un trabajador atrapado en una máquina en Alcalá de Guadaíra

Muere un trabajador atrapado en una máquina en Alcalá de Guadaíra

El Salón del Motor regresará a Fibes tras su cancelación por el temporal: se celebrará del 11 al 15 de diciembre

El Salón del Motor regresará a Fibes tras su cancelación por el temporal: se celebrará del 11 al 15 de diciembre

En este pueblo de la Sierra Norte premian con una cesta de Navidad de 200 euros al mejor balcón navideño

En este pueblo de la Sierra Norte premian con una cesta de Navidad de 200 euros al mejor balcón navideño

Sevilla y Londres, cada vez más cerca: el aeropuerto de San Pablo tendrá un nuevo vuelo directo al día con Heathrow

Sevilla y Londres, cada vez más cerca: el aeropuerto de San Pablo tendrá un nuevo vuelo directo al día con Heathrow

Confirman la condena de cinco años de prisión para un abuelo que abusó sexualmente de su nieta de 11 años

Confirman la condena de cinco años de prisión para un abuelo que abusó sexualmente de su nieta de 11 años

Las 92 VPO de Algodonera y Barqueta costarán hasta 550 euros al mes y se podrán alquilar a finales de 2026

Las 92 VPO de Algodonera y Barqueta costarán hasta 550 euros al mes y se podrán alquilar a finales de 2026

Llega el Día de las Librerías a Sevilla con actividades especiales, ofertas y descuentos en libros

Llega el Día de las Librerías a Sevilla con actividades especiales, ofertas y descuentos en libros
Tracking Pixel Contents