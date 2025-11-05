Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Muere un trabajador atrapado en una máquina en Alcalá de Guadaíra

El suceso ha tenido lugar este miércoles a las 12:55 en el polígono industrial Hacienda Dolores, en la barriada de la Liebre, según informan desde el 112

Carlos Doncel

Carlos Doncel

Sevilla

Un trabajador ha muerto este miércoles atrapado en una máquina en Alcalá de Guadaíra, según confirman desde el Servicio de Emergencias 112. El suceso ha tenido lugar sobre las 12:55, cuando un testigo alertó a las autoridades por un accidente laboral ocurrido en el polígono industrial Hacienda Dolores, en la barriada de la Liebre, según informan fuentes de este mismo organismo.

Hasta el lugar indicado por el alertante se desplazaron efectivos sanitarios del 061, que han certificado el fallecimiento de este trabajador. Por el momento se desconocen las causas concretas de este suceso y la identidad y edad de la víctima, aunque la Inspección de Trabajo ha abierto una investigación para intentar esclarecer estos hechos.

