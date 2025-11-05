El Ayuntamiento desbloquea dos parcelas en Sevilla Este y Triana para la construcción de 217 VPO

La oferta de vivienda protegida de Sevilla sigue sumando nuevas opciones de crecimiento. El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo celebrado este martes, ha desbloqueado dos parcelas ubicadas en Triana y en Sevilla Este para que allí se puedan construir un total de 217 VPO. Unas 142 corresponderían al solar ubicado junto al Puente Cristo de la Expiración, en Chapina, y otras 75 viviendas a una bolsa de suelo de uso terciario en la zona de la avenida Emilio Lemos. Ambos proyectos siguen un cauce diferente, en el caso del espacio que llevaba 37 años cerrado frente a Torre Sevilla dependerá de un promotor privado, mientras que el de Sevilla Este pertenece a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía de la Junta (AVRA).

Urbanismo ha aprobado de manera definitiva la reodenación de los terrenos comprendidos entre las calles Odiel, Doctores Lasso Simarro y Plaza de Chapina. Se trata de un solar de más de 6.000 metros cuadrados de titularidad pública y privada dividido en cinco parcelas, que lleva décadas vallado y abandonado. Estos estaban calificados como SIPS, es decir, sólo se podían ejecutar en estos suelos un centro cívico, una biblioteca, un colegio o una clínica y con ese uso la propiedad privada mantenía paralizados sus suelos al no poder rentabilizarlos. Ahora, allí se podrán levantar hasta 142 viviendas protegidas, decisión que depende de la propietaria de esta parcela. En la parte municipal, aseguran fuentes del Ayuntamiento a este periódico que se baraja una futura ampliación del Centro de Salud El Charroro, que colinda con este solar.

En el caso del suelo de la avenida Emilio Lemos, de carácter terciario, el Consejo de Gobierno de Urbanismo ha aprobado llevar a pleno la autorización como uso alternativo el residencial de vivienda protegida. Esta manzana tiene 1.364 metros cuadrados y allí cabrían 75 VPO. Aquí la última palabra la tendrá la Junta de Andalucía, como propietaria del terreno.

Como ya informó El Correo de Andalucía, el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda de la Junta de Andalucía habilitó que parcelas pasasen de equipamiento o uso terciario a tener un carácter residencial si en ellos se construyen VPO. A esta vía se han acogido ayuntamientos de toda la comunidad autónoma.

Asimismo, la Consejería creó una bolsa de suelos que recopilara todas las parcelas donde se podrían llevar a cabo VPO (estuvieran calificadas como residenciales, terciarias o de equipamientos). A este programa del Gobierno andaluz se acogieron Sevilla y Dos Hermanas. Entre ambos municipios suman suelos para la ejecución de 14.200 viviendas protegidas y a precios asequibles, es decir, el 34% de los pisos que se podrían desarrollar en la comunidad autónoma se concentran en estas dos localidades. Las dos parcelas en cuestión, por tanto, conforman la gran bolsa de suelo elaborada por la Junta.

Una parcela de Triana atascada 37 años

Los suelos de esta parcela de Chapina llevan abandonados y cerrados desde 1988. Concretamente, se encuentran en el borde de Triana, anexos al acceso sur de la Expo 92 en la denominada Puerta de Triana, estando definido en su lado norte por la Calle Odiel y Puerta de Triana; en su lado este por la Plaza de Chapina; en su lado sur por la calle Lasso Simarro; y en su lado oeste por el borde de la edificación que tiene fachada a la Ronda de Triana.

Plano del solar de Chapina, en Triana, con parcelas públicas y privadas donde se pueden hacer VPO / Gerencia de Urbanismo

Según define el proyecto, "forma una unidad física y urbanística independiente, borde entre una tipología edificatoria típica de arrabal, una infraestructura óptima y un conjunto como es la Expo 92 que forma un enclave singular dentro de la ciudad". Además, "no existe ninguna edificación sobre el solar, encontrándose vallado en todo su perímetro".

"El solar se encuentra rodeado por viales acabados en todo su perímetro, encontrándose en mal estado la calle Cecilio de Triana. Está dotada y con dimensión suficiente las redes de abastecimiento de agua, alcantarillado, electricidad y telecomunicaciones tal como se define en los planos de infraestructura actual existentes", escribe este plan especial.

Las VPO de la bolsa de suelo de Sevilla

Para configurar esta bolsa de suelos disponibles para la promoción de viviendas públicas, la Junta de Andalucía habilitó tres vías. La primera, y básica, es la puesta a disposición de promotores públicos y privados de los terrenos calificados como residenciales que estuvieran libres con la posibilidad de aumentar la edificabilidad prevista siempre y cuando el uso final del terreno fueran VPO. En este apartado, entre Sevilla y Dos Hermanas, han aportado suelo para ejecutar en torno a 11.300 viviendas protegidas. Se encuentran en este listado terrenos en Entrenúcleos, Santa Bárbara, Torreblanca, Palmas Altas, Virgen de los Reyes, León XIII o incluso el entorno de la Alameda de Hércules (22 en total).

En segundo lugar, suelos que tenían la calificación de terciarios que estaban reservados para oficinas, hoteles o comercios en el planeamiento podían recalificarse de forma automática (sin necesidad de cambio del PGOU) si el destino era la promoción de viviendas protegidas. A esta opción se han acogido parcelas para la construcción de 515 VPO en Sevilla ubicadas en Nervión, en los suelos de Cruz del Campo (252), en Emilio Lemos en Sevilla Este (75), en la calle Hélice (24 VPO) y en Palmas Altas que suma a través de esta vía 164 viviendas protegidas más.

Y la normativa preveía una tercera vía: convertir suelos dotacionales que cumplan una serie de requisitos en residenciales para VPO. En este caso son terrenos en los que estaban previstos colegios, centros de salud, clínicas, centros cívicos, bibliotecas o un centro universitario. En Sevilla, se han acogido a esta vía bolsas de suelos en las que caben 1986 VPO repartidas por todo el territorio.

En esta clasificación entra el solar de Chapina en Triana, pero también terrenos en otros puntos de la ciudad. En Palmete se ofrecen cuatro parcelas para 313 viviendas protegidas; en la zona de El Pino un suelo en el que estaba previsto un colegio se ofrece para 343 pisos; en Pino Montano hay parcelas para otras 123 en la calle Estrella Sirio y en Polígono Aeropuerto cabrían otras 308. En la Plaza Chano Lobato están previstas 11, en calle Marruecos 73, en Santa María de Robledo 62; en San Jerónimo en José Galán Merino serán 66 y en la calle Victoria Domínguez Cerrat un total de 98. En la calle Doctora Navarro Rodríguez de Sevilla Este se habilita una de las mayores bolsas de suelo con 207 pisos y AVRA se compromete a reservar para VPO otras 45 en Nuestra Señora de La Oliva.