En este pueblo de la Sierra Norte premian con una cesta de Navidad de 200 euros al mejor balcón navideño

El Ayuntamiento de Almadén de la Plata ha lanzado una nueva edición del “Concurso Ilumina Almadén en Navidad”, una iniciativa que busca implicar a los vecinos en el embellecimiento y la iluminación del municipio durante las fiestas. Tras el éxito del año pasado, el consistorio anima a todos los residentes a decorar sus fachadas, balcones o calles desde el 28 de noviembre hasta el 6 de enero, contribuyendo así al espíritu navideño y como reclamo turístico del pueblo.

Los participantes podrán optar a varios premios: una cesta de Navidad valorada en 200 euros para el primer puesto, 120 euros para el segundo y 80 euros para el tercero. Además, las 175 mejores decoraciones recibirán un bono de consumo local de 10 euros, con el objetivo de fomentar también la economía del municipio.

Qué se pide a los vecinos participantes

Las decoraciones deberán incluir algún elemento iluminativo, preferiblemente con carga solar, valorándose la creatividad, la originalidad y la integración con la temática navideña.

Cartel de la iniciativa. / El Correo

El jurado, compuesto por miembros designados por el Ayuntamiento, puntuará de 1 a 6 cada decoración, y su fallo será inapelable. Los premios se entregarán antes del 21 de diciembre, mientras que los bonos podrán canjearse en los comercios adheridos hasta el 6 de enero.

Con este concurso, el consistorio busca reforzar el sentimiento comunitario y la imagen navideña de Almadén de la Plata, animando a los vecinos a unir esfuerzos para que el municipio luzca su mejor cara en unas fechas tan señaladas.