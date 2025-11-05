Roban material del Infoca y lo venden en un mercadillo de Sevilla: dos detenidos

La Guardia Civil ha procedido a la detención de dos varones, uno de ellos vecino de la localidad de Aznalcóllar por un delito de robo con fuerza y el segundo vecino de la localidad de Umbrete por receptación. Se detectó que los objetos eran vendidos en un mercadillo de Sevilla.

La denominada operación Alxaraf Umbra se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de dos robos cometidos entre los años 2024/25, en el que principalmente se robó maquinaría para el desempeño de trabajos forestales del Infoca y telecomunicaciones.

Fruto de las investigaciones se consiguió localizar un dispositivo, el cual se encontraba en manos de un radioaficionado, vecino de la localidad de Umbrete, procediendo a la detención del mismo por receptación. Varias informaciones en las diligencias practicadas, señalan como posible autor de los robos a un vecino de la localidad de Aznalcóllar (Sevilla), con familiares directos, trabajadores de Infoca.

A mediados del mes de septiembre, se tiene conocimiento de un nuevo robo con fuerza en las mismas instalaciones, de idénticas características, a los dos robos anteriores. En esta ocasión, agentes de este Equipo Roca se dirigieron al domicilio del autor y tras realizar diligencia de entrada y registro, localizaron los objetos sustraídos esa misma madrugada, haciendo entrega a personal de Infoca.

Esta operación ha sido realizada por el Equipo Roca de la Compañía de Sanlúcar la Mayor.