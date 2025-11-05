El Salón del Motor regresará a Fibes tras su cancelación por el temporal: se celebrará del 11 al 15 de diciembre

El Salón del Motor tiene nueva fecha. Después de que se tuviera que cancelar este evento hace justo una semana por el fuerte temporal y las inundaciones que ocasionaron daños en los sótanos del Palacio de Congresos y Exposiciones Fibes, el alcalde ha anunciado que se ha logrado hacer un hueco en la programación del recinto para que pueda celebrarse del 11 al 15 de diciembre. "A lo mejor no es la ideal según ellos, según el sector, pero también es una buena fecha y es un evento que Sevilla no podía perderse", ha explicado José Luis Sanz este miércoles. Por tanto, la capital no pierde lo que el propio alcalde cifró en un impacto económico de 45 millones de euros.

El primer edil popular ha explicado que los problemas que tuvo Fibes, concretamente a toda la instalación eléctrica por la entrada del agua en los sótanos, ya están "subsanados" y por ello "se le ha buscado una nueva ubicación dentro de lo complicado que es mover ya la programación que tiene".

Los efectos de la lluvia en el Palacio de Congresos se llevaron por delante esta edición del Salón del Motor, que iba a tener lugar del pasado miércoles 29 de octubre al domingo 2 de noviembre. Las incidencias en el sistema eléctrico obligaron al Ayuntamiento de Sevilla y a la organización del evento a cancelarlo sin anunciar nueva fecha. De hecho, dos días después, también se anunció que Sevilla en Boda, que iba a tener lugar esta semana, del 7 al 9 de noviembre se aplazaba para los días 6, 7 y 8 de febrero de 2026.

Las inundaciones de Fibes suspendieron el Salón del Motor

Las históricas precipitaciones de hace una semana afectaron gravemente a Fibes. El Consistorio informó que los daños ocasionados se concentraron en la práctica totalidad de los sótanos de las instalaciones, afectando especialmente a las dependencias situadas por debajo de la rasante, donde se encuentran elementos esenciales como transformadores, cableado eléctrico y sistemas de comunicación.

Por este motivo, el Salón del Motor de Sevilla 2025 no podía celebrarse finalmente en las instalaciones de FIBES 1. Según el informe emitido por el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos, las intensas precipitaciones provocaron la anegación de los sótanos, recomendando la clausura temporal de las instalaciones de Fibes 1 hasta que se pudiese garantizar plenamente la seguridad de las mismas.

Trabajos en el interior del Palacio de Congresos y Exposiciones (FIbes) en Sevilla tras las fuertes lluvias / EUROPA PRESS

La organización del evento y el equipo de Fibes lamentaron profundamente las molestias ocasionadas así como la devolución íntegra del importe de las entradas adquiridas, a través de la web oficial www.salondelmotorsevilla.com.

Los próximos eventos de Fibes I son la XVI edición del Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres (los días 11 y 12 de noviembre) y el Salón Internacional del Caballo, SICAB 2025, sede del Campeonato del Mundo del Caballo Español (18 al 23 de noviembre).