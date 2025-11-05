Las 92 VPO de Algodonera y Barqueta costarán hasta 550 euros al mes y se podrán alquilar a finales de 2026

Las nuevas viviendas asequibles de Algodonera y Barqueta ya tienen precio y fecha para alquilarlas. Ayuntamiento de Sevilla, Junta de Andalucía y Subdelegación del Gobierno han participado en el acto de colocación de la primera piedra de estas promociones de viviendas protegidas, en el que se ha hecho oficial el arranque de las obras y se han ofrecido algunos detalles de cómo serán. Estos 92 alojamientos (84 de Algodonera y 8 de Barqueta) se incorporarán al mercado a finales de 2026, cuando se estima que se den por finalizados los trabajos, y costarán entre 350 y 550 euros como máximo al mes. Es decir, un coste máximo de 7 y 8 euros por metro cuadrado para los arrendatarios.

Las dos promociones supondrán una inversión superior a 12,4 millones de euros, financiada mayoritariamente por el Estado, quien aporta entre el 66% y el 69% del coste de los dos proyectos a través de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y del Plan Estatal de Vivienda. Esto es unos 8,5 millones de euros a través del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Tanto el alcalde, José Luis Sanz, como la consejera de Fomento y Vivienda, Rocío Díaz, y el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, han insistido en la importancia que supone "garantizar el acceso a una vivienda digna a precios razonables".

Esta promoción de Algodonera, ubicada en el nuevo residencial que se está levantando en el Parque Alcosa, contará con 84 viviendas de protección pública destinadas al alquiler asequible, que se incorporarán al mercado sevillano a finales del año que viene. Serán alojamientos situados en un edificio diseñado bajo criterios de eficiencia energética, con unas dimensiones de entre 60 y 70 metros cuadrados de superficie útil, de las que cuatro son adaptadas. Todas ellas se rigen bajo un alquiler máximo de 8 euros por metro cuadrado, "para cumplir con los requisitos que el Gobierno de España exige como principal inversor", ha destacado Francisco Toscano.

La segunda actuación, denominada Alojamientos Barqueta, prevé la construcción de ocho alojamientos dobles que se construirán en el Paseo del Rey Juan Carlos I, en la zona de la Barqueta. Estas viviendas tendrán una superficie media aproximada de 50 metros cuadrados y un precio máximo de 7 euros por metro cuadrado que incluye también los espacios de uso compartido para actividades comunitarias. El proyecto, con un presupuesto cercano a los 874.271,81 euros, cuenta con una ayuda estatal de 578.360 euros, que representa el 66,17% de la financiación total, y se espera que la construcción finalice también durante 2026.

Colocación de la primera piedra de las obras de las VPO de Algodonera de Sevilla, con el alcalde, José Luis Sanz, la consejera Rocío Díaz y el subdelegado Francisco Toscano / Ayuntamiento de Sevilla

Así serán las VPO de Algodonera

Este terreno de 2.222 m2 tendrá un total de 68 viviendas de dos dormitorios (4 de ellas accesibles) y 16 viviendas de tres dormitorios, todas ellas con garaje. El edificio contará también con espacios comunitarios en planta baja y piscina, y con calificación energética A-A. La urbanización total de la zona incluye un gran espacio público con 50.700 metros cuadrados de zonas verdes y más de 21.100 dedicados a viario, acerado y aparcamientos (el proyecto contempla que se crearán 459 plazas en superficie).

Estas obras, que hará Emvisesa y que precisamente esta semana han recibido el visto bueno del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo para comenzar, supondrán una inversión conjunta de 11.620.595,74 euros, de los que el 69% proceden de financiación estatal, un total de 8.015.764,20 euros. En concreto, el Estado ha transferido de manera directa 3.924.060 euros a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y ha canalizado a través de otras administraciones 2.464.585,20 euros como parte del plan de Fomento del Parque de Vivienda de Alquiler (FPA) y 1.627.119 euros correspondientes al Plan 20.000, ambas pertenecientes al Plan Estatal de Vivienda.

Precisamente, se trata de una de las promociones que la Junta de Andalucía subvenciona, por lo que estará en la obligación de mantener el régimen de alquiler o cesión del uso durante al menos 20 años desde la fecha de la calificación definitiva. En total, el proyecto urbanístico diseñado en los terrenos de la abandonada Algodonera de Alcosa, Virgen de los Reyes, contará con 919 viviendas, de las cuales 451 serán protegidas.

Recreación de nuevas viviendas en el nuevo barrio de Algodonera, donde habrá 84 VPO / Aelca

Inversión por la vivienda en Sevilla

El Gobierno de España es el principal financiador de estas promociones. El subdelegado ha subrayado que estas actuaciones "son un paso más en la apuesta por un parque público de vivienda estable y socialmente responsable" y "responden al objetivo de promover la cohesión urbana y la igualdad de oportunidades en el acceso a la vivienda, integrando sostenibilidad, innovación y justicia social".

"Estamos hablando de viviendas de calidad, sostenibles energéticamente y con precios máximos de entre 350 y 550 euros al mes, lo que permitirá a muchas familias y jóvenes de Sevilla acceder a un hogar sin que el alquiler suponga una carga inasumible", ha afirmado Toscano.

José Luis Sanz, por su parte, ha destacado que "no se trata solo de construir edificios. Se trata de levantar hogares. Lugares donde familias, jóvenes y mayores puedan desarrollar su vida con dignidad, con estabilidad y con ilusión". El Ayuntamiento también cofinancia estas promociones. El gobierno municipal tiene actualmente en distintas fases de promoción 23 proyectos que suman más de 2.200 viviendas y alojamientos protegidos en Sevilla capital.

En el caso del Gobierno, el último Consejo de Ministros celebrado el pasado 4 de noviembre ha aprobado un Real Decreto por el que se concede una subvención de cuatro millones de euros a la Diputación de Sevilla para financiar la construcción de vivienda asequible en la provincia de Sevilla con cargo al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. "Esta inversión permitirá poner en marcha nuevas promociones en la provincia y avanzar en el compromiso de fortalecer el parque público de vivienda”, según ha destacado Francisco Toscano sobre la última de las medidas que se suma al compendio de inversiones realizadas por el Gobierno de España.