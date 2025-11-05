Sevilla y Londres, cada vez más cerca: el aeropuerto de San Pablo tendrá un nuevo vuelo directo al día con Heathrow

Todos los días y de manera directa. Así será la nueva conexión aérea que unirá Sevilla con el aeropuerto de Londres Heathrow a partir de "marzo o abril de 2026", según ha informado este miércoles el Ayuntamiento. "Esta alianza con Vueling demuestra el compromiso de las aerolíneas con el destino Sevilla y la confianza en su potencial", ha declarado al respecto la delegada de Turismo, Angie Moreno.

"Esta ruta supone un salto cualitativo en la conectividad internacional de Sevilla, ya que Heathrow concentra la mayor red de vuelos de conexión de largo recorrido del mundo, lo que facilitará la llegada de viajeros no solo desde Reino Unido, sino también desde América, Asia y Oriente Medio", ha subrayado Moreno, que ha celebrado este nuevo enlace ofertado por Vueling en el marco de la World Travel Market (WTM), que se celebra en estos días precisamente en la capital inglesa.

Según ha destacado el propio Ayuntamiento de Sevilla en una nota de prensa, el aeropuerto de Heathrow "ocupa actualmente el primer lugar como el más conectado del mundo, según el ranking OAG Megahubs 2025, además de ser el más grande y concurrido de Europa, con 83,9 millones de pasajeros en 2024, y el principal hub del Reino Unido". "Esto amplía enormemente nuestro potencial de atracción de visitantes y abre nuevas oportunidades para el turismo y la inversión en la ciudad", ha apuntado Angie Moreno.

"El mercado británico sigue siendo clave para nosotros. Es el que más crece en Sevilla, con más de 162.000 viajeros anuales, una estancia media de tres noches y un gasto turístico superior al de otros mercados", ha explicado la edil popular. "Con esta nueva conexión directa, esperamos consolidar y aumentar estas cifras en los próximos años".