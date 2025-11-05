Sevilla
Sevilla y Londres, cada vez más cerca: el aeropuerto de San Pablo tendrá un nuevo vuelo directo al día con Heathrow
La aerolínea Vueling ofrecerá "a partir de marzo o abril de 2026" una conexión diaria con este aeródromo londinense, "el más grande y concurrido de Europa", según ha destacado el Ayuntamiento
Todos los días y de manera directa. Así será la nueva conexión aérea que unirá Sevilla con el aeropuerto de Londres Heathrow a partir de "marzo o abril de 2026", según ha informado este miércoles el Ayuntamiento. "Esta alianza con Vueling demuestra el compromiso de las aerolíneas con el destino Sevilla y la confianza en su potencial", ha declarado al respecto la delegada de Turismo, Angie Moreno.
"Esta ruta supone un salto cualitativo en la conectividad internacional de Sevilla, ya que Heathrow concentra la mayor red de vuelos de conexión de largo recorrido del mundo, lo que facilitará la llegada de viajeros no solo desde Reino Unido, sino también desde América, Asia y Oriente Medio", ha subrayado Moreno, que ha celebrado este nuevo enlace ofertado por Vueling en el marco de la World Travel Market (WTM), que se celebra en estos días precisamente en la capital inglesa.
Según ha destacado el propio Ayuntamiento de Sevilla en una nota de prensa, el aeropuerto de Heathrow "ocupa actualmente el primer lugar como el más conectado del mundo, según el ranking OAG Megahubs 2025, además de ser el más grande y concurrido de Europa, con 83,9 millones de pasajeros en 2024, y el principal hub del Reino Unido". "Esto amplía enormemente nuestro potencial de atracción de visitantes y abre nuevas oportunidades para el turismo y la inversión en la ciudad", ha apuntado Angie Moreno.
"El mercado británico sigue siendo clave para nosotros. Es el que más crece en Sevilla, con más de 162.000 viajeros anuales, una estancia media de tres noches y un gasto turístico superior al de otros mercados", ha explicado la edil popular. "Con esta nueva conexión directa, esperamos consolidar y aumentar estas cifras en los próximos años".
- Sevilla, en alerta este miércoles: estas son las horas de lluvias, vientos muy fuertes y tormentas por el aviso amarillo
- Sevilla ya tiene fecha para el encendido de las luces de Navidad: días y horas en los que llegará la ilusión a las calles
- Los tanques de la Alameda y Kansas City: así funciona el arma contra tormentas que llegará a Sevilla Este y Triana
- ¿Cuándo volverá a llover en Sevilla? Estos son los próximos días con más probabilidad según Aemet
- El Ayuntamiento pone a la venta una vivienda de 37 metros en el Prado por 98.000 euros y locales desde 52.000
- Los Juzgados de Primera Instancia comienzan a llegar a Palmas Altas: 'Lo de venir lejos lo asumes, pero ¿cómo funcionamos?
- Impulso a la mejora y construcción de 600 viviendas en el Polígono Sur: la Junta instalará su oficina a final de año
- Del Prado a Palmas Altas y de Sevilla Este a Triana: en 2030 el metro estará en obras en dos líneas por primera vez