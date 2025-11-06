El alcalde de Sevilla admite "un problema" con la limpieza de los colegios tras las quejas: "No termina de funcionar"

Sindicatos y padres y madres de alumnos han dicho basta por la situación de falta de limpieza de los colegios públicos de Sevilla. Como ha informado El Correo de Andalucía, este miércoles firmaron un comunicado reclamando al alcalde una reunión de urgencia para acabar con este estado constante de suciedad. La causa, denuncian, es la falta de personal, con casi un 30% de vacantes en esta plantilla municipal. El propio José Luis Sanz, a preguntas de este periódico, ha reconocido este jueves que la limpieza de los centros escolares es algo que "no termina de funcionar" y "queda por resolver".

El primer edil popular, desde el Patio de Banderas del Real Alcázar donde ha anunciado actuaciones de urgencia por falta de mantenimiento, ha asegurado que "el problema de limpieza que tienen muchos colegios" es "uno de los temas que todavía no hemos conseguido resolver". También asume que la plantilla del Ayuntamiento "viene arrastrando muchos problemas laborares desde hace ya muchos años", si bien "se ha avanzado mucho en mejoras de condiciones laborales en muchas áreas".

Ante la petición de las secciones sindicales en el Ayuntamiento de Csif, CCOO, UGT y SPLS-USO para tener "una reunión con carácter urgente" para abordar este asunto, Sanz asegura haber tenido ya "varias reuniones con los sindicatos" y no tener "ningún problema" en volverse a reunir. Además, ha defendido que se han hecho mejroas en el mantenimiento, con un contrato de 2 millones y medio al año en su presupuesto.

En los últimos días, la comunidad educativa del CEIP Jacarandá ya ha denunciado su situación: "Este Halloween, la mugre, el polvo, las telarañas y los insectos vienen por cortesía del Ayuntamiento". O en el centro público Híspalis, algunos padres y madres tuvieron que retirar ellos mismos las hojas y escombros que dejó el último temporal.

Un 30% de vacantes en la plantilla de limpieza

Según cifras de los sindicatos, hay casi un 30% de vacantes en esta plantilla municipal. En el turno de mañana, esa merma de trabajadores alcanza incluso un tercio del total, ya que de los 146 puestos existentes, 44 están sin cubrir, según esta misma estadística, registrada a inicios de este curso. Por su parte, en el de la tarde se contabilizan 130 vacantes de las 490 plazas contempladas en la actual RPT (relación de puestos de trabajo). Es decir: falta el 26,5% de limpiadores de centros educativos públicos de Sevilla una vez que acaba el horario lectivo.

"Y a esto hay que sumar a los compañeros que se dan de baja por el sobreesfuerzo al que están sometidos y que no se cubren porque el dinero se destina a otros colectivos", señala Jorge Menacho, presidente del comité de empresa del Ayuntamiento y secretario general de CCOO en el Consistorio. Según el cómputo de los sindicatos, son 50 bajas sin ocupar: 41 por la tarde y nueve por la mañana. "En total hablamos de unas 220 plazas en total, algo que hace inviable la limpieza de las escuelas", apunta Menacho.

"De 636 puestos en RPT hay más de 220 vacantes, lo que supone una merma en los efectivos de limpieza de más de un 30% en los centros educativos públicos, Ilegando de forma puntual al 50%", exponen las organizaciones firmantes en su escrito.

Estos sindicatos reclaman a Sanz que "intervenga directamente e impulse las actuaciones necesarias para iniciar los trámites de contratación de esta plantilla municipal", dado que la limpieza "es una prioridad para el alcalde". El objetivo de esta acción sindical, tal como recoge el comunicado, es que el Consistorio hispalense cubra "todas las vacantes existentes en el menor plazo posible".