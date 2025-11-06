El cine de Sevilla Este adelanta su cierre: esta es la fecha definitiva de su clausura

El fin del centro comercial Zona Este, frente al Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, está cada vez más cerca. Lo primero que se cerrarán a mediados de este mes serán los cines, donde ya hay acuerdo entre empresa y trabajadores.

La negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ha concluido este jueves con un acuerdo que ha permitido "actualizar salarios" y asegura 25 días por año trabajado para 16 de los 18 trabajadores de la empresa. Según fuentes de la empresa, el jueves 13 de noviembre será el último día de proyecciones del cine en sus diez salas.

Acuerdo con los trabajadores

Según una nota de prensa remitida por el sindicato CCOO a Europa Press, el acuerdo recoge un incremento salarial medio del 40%, tras actualizar el convenio estatal de exhibición cinematográfica y la actualización de las tablas salariales conforme al IPC. La indemnización de 25 días por año trabajado supone "una mejora" sobre la propuesta inicial de la empresa de 20 días.

En esta línea, el sindicado ha reclamado las "cantidades adeudadas" desde septiembre de 2024, un hecho que "garantiza que la plantilla cobre los atrasos derivados de la actualización salarial".

Por su parte, el secretario de Acción Sindical del Sindicato Provincial de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Sevilla, Javier Cortés, ha destacado el papel sindical para "cambiar la vida de las personas" y ha señalado que la negociación ha permitido que los trabajadores cuente con "salarios con mayor poder adquisitivo y superiores al salario mínimo".

Cierre por "causas acreditadas"

En esta línea, Cortés ha destacado la "disposición positiva" de la empresa responsable, Gestión de Inmuebles y Solares (Geinsol). "Con este acuerdo, la plantilla del Cine Zona Este afronta el final de su actividad con una indemnización justa y el reconocimiento de sus derechos laborales, después de décadas de trabajo sosteniendo un referente cultural de la ciudad", ha subrayado.

Según ha informado el sindicato, el cierre definitivo del cine se ha producido por "causas económicas acreditadas" tras casi 20 años de servicio. Según fuentes de la empresa a Europa Press, el jueves 13 de noviembre será el último día de proyecciones, aunque el resto de negocios del centro "irán cerrando progresivamente".

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este viernes el estudio detalle presentado por la empresa propietaria del inmueble. Según fuentes del Consistorio a Europa Press, no se recoge el nuevo proyecto aunque se confirma "que seguirá siendo terciario".